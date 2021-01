Μητσοτάκης: Συνεχάρη Μπάιντεν και Χάρις - "Προσβλέπουμε σε ενίσχυση των δεσμών"

Τα θερμά του συγχαρήτηρια στους Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις για την ανάληψη των καθηκόντων τους έδωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός έγραψε:

"Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Joe Biden και την Kamala Harris. Ανυπομονούμε, με ένα αίσθημα ανανεωμένης αισιοδοξίας, να ενισχύσουμε περαιτέρω τους δεσμούς και τη φιλία των χωρών μας".

Warmest congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris. It is with a sense of renewed optimism that we look forward to further strengthening the bonds and friendship between our two nations.