Τσαβούσογλου για διερευνητικές: Θα μιλήσουμε για όλα - Δεν υπάρχουν μόνο ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Για άλλη μία φορά διγλωσσία από την Τουρκία. Για άλλη μία φορά ένα βήμα μπρος δύο βήματα πίσω στη ρητορική, από τους υψηλά ιστάμενους υπουργούς της κυβέρνησης της Τουρκίας, οι οποίοι μπαίνουν σε τροχιά "take it or leave it" λίγες μόλις μέρες πριν από τη συμφωνημένη συνάντηση για τον 61ο κύκλο των διερευνητικών επαφών με την Ελλάδα.

Την ώρα που η Ελλάδα εξ αρχής δηλώνει ότι η συζήτηση θα γίνει για τις θαλάσσιες ζώνες και την υφαλοκρηπίδα, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, όπως άλλωστε δήλωσε και την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας , ο Τούρκος υπουργός, Μεβλούτ Τσαβούσογλου δηλώνει ότι η συζητήσεις θα περιστραφούν γύρω από όλα τα θέματα που θέλει να θέσει επί τάπητος η Άγκυρα, παρά την εξ αρχής ρητή και κατηγορηματική άρνηση της ελληνικής πλευράς, αφήνοντας πολλές υπόνοιες για το αν όντως η Τουρκία επιθυμεί κάποια λύση από έναν ακόμα γύρο συνομιλιών, ή όπως στο παρελθόν επιθυμεί την ακύρωσή των επαφών, ρίχνοντας στο τέλος το φταίξιμο στην Ελλάδα για τους δικούς της μη ικανοποιηθέντες λόγους:

Επιστρέφοντας από το Πακιστάν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου της Sabah, Οκάν Μουντερίσογλου, από το κυβερνητικό αεροσκάφος, αναφορικά με το τι θα συζητηθεί στις διερευνητικές, δήλωσε: "Θα κάνουμε τις 61ες διερευνητικές επαφές. Ό,τι συζητήθηκε σε 60 συναντήσεις, αυτά θα συζητηθούν στην 61η. Εάν αυτοί πουν "δεν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτά τα θέματα", τότε δεν έχουν κανένα νόημα οι διερευνητικές επαφές. Δεν υπάρχουν μόνο θαλάσσιες δικαιοδοσίες. Εάν προτείνουν μια ξεχωριστή συνάντηση για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, τότε θα πούμε "ναι ή όχι". Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν ήθελαν τις διερευνητικές συνομιλίες από την αρχή. Πρόσφατα, είχαν έναν αέρα που έδειχνε ότι το ήθελαν. Αυτό δεν είναι σωστό. Εμείς είπαμε από την αρχή ότι "είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις, θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα". Υπάρχουν όλα τα αμφιλεγόμενα ζητήματα στις διερευνητικές συνομιλίες".

Πάντως νωρίτερα σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προλείανε το έδαφος για μία συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα είχαν χαρακτηρίσει ως "χρήσιμη" μια τέτοια συνάντηση υπό την προϋποθέση ότι θα διατηρηθεί ένα θετικό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Πέτρος Κράνιας