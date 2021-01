Αλ. Τσίπρας για γεγονότα στις ΗΠΑ: Οι εχθροί της Δημοκρατίας θα ηττηθούν

Για εικόνες ντροπής ακροδεξιάς βίας κάνει λόγο με ανάρτησή του στο twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τις εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσίπρας οι "εικόνες ντροπής" αποδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η προστασία της Δημοκρατίας κάθε μέρα και παντού. Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν πρέπει να γίνει και θα γίνει σεβαστή. Οι εχθροί της Δημοκρατίας θα ηττηθούν".

Disgraceful images of far right violence in #USCapitol prove how important it is to protect democracy every day and everywhere.

The election of @JoeBiden must and will be respected.

The enemies of democracy will be defeated.