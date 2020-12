Την αλληλεγγύη της στον πρόεδρο της Κροατίας εξέφρασε η ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Την αλληλεγγύη και τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς για τα θύματα του σεισμού, που έπληξε την χώρα του, εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Μέσω ανάρτησής της στο Twitter, η κα Σακελλαροπούλου ευχήθηκε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.

All our thoughts and solidarity are with the victims of the severe earthquake in #Croatia. I express my deepest condolences to the President Zoran Milanović and wish for the least possible casualties.