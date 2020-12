Ευχές Αναστασιάδη σε Μακρόν για ταχεία ανάρρωση

Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter o Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει:

"Αγαπητέ Εμανουέλ Μακρόν, πολύ ειλικρινείς ευχές για την ταχεία επάνοδό σας. Από τα βάθη της καρδιάς μου, ευελπιστώ όπως η ανάρρωσή σας γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες".

