Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Λιθουανό ομόλογό του, Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις (Gabrielius Landsbergis) είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συνομίλησαν για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για ευρωπαϊκά θέματα, με έμφαση στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, γνωστοποιεί με ανάρτησή του στο Twitter o Νίκος Δένδιας.

I spoke by phone to newly appointed #Lithuania FM @GLandsbergis. Further strengthening bilateral relations, #EU issues & recent developments in #EasternMediterranean in focus.