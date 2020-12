Συνάντηση Ν. Δένδια με τον πρέσβη της Γαλλίας - Στο επίκεντρο περιφερειακά θέματα

Συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας Πατρίκ Μεζονέβ (Patrick Maisonnave) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας νωρίτερα σήμερα.

Η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, καθώς και περιφερειακά θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της "παραγωγικής συνάντησης", σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias met w/ #France Ambassador #Patrick_Maisonnave at @GreeceMFA –productive meeting focused on strengthening 🇬🇷🇫🇷 coop, discussion on regional issues



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Πρέσβη Γαλλίας P.Maisonnave –ενίσχυση συνεργασίας 🇬🇷&🇫🇷, περιφ. θέματα στο επίκεντρο pic.twitter.com/joFDUAvvSi