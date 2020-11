Αν. Μεσόγειος και Λιβύη στο επίκεντρο της συνομιλίας Ν. Δένδια-Λ. Ντι Μάιο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Λουίτζι Ντι Μάιο, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

