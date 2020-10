Ο στενός συντονισμός Ελλάδας Κύπρου στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια - Χριστοδουλίδη

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ενόψει της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας- Κύπρου - Ισραήλ που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ανδρών βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και ο στενός συντονισμός Κύπρου και Ελλάδας σε όλα τα ζητήματα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias w/ #Cyprus FM @Christodulides ahead of 🇬🇷🇨🇾🇮🇱 Trilateral Mtg-close coordination on all issues reaffirmed,focus on regional dvpts

Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Κύπρου ενόψει Τριμ. Συνάντησης🇬🇷🇨🇾🇮🇱 -στενός συντονισμός σε όλα τα ζητήματα,έμφαση σε περιφ.εξελίξεις pic.twitter.com/XCJU2r2vUe