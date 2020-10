Συναντήσεις Ν. Δένδια με πρόεδρο και πρωθυπουργό της Αρμενίας στο Ερεβάν

Με τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Αρμενίας Αρμέν Σαρκισιάν (Armen Sarkissian) και τον πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν (Nikol Pashinyan), ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Ερεβάν.

"Έγινα δεκτός από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Ν.Pashinyan, με τον οποίο ανταλλάξαμε απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις" έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κ. Δένδιας.

