Κ. Μητσοτάκης στο Twitter: Μια πραγματικά ιστορική ημέρα για την Ελλάδα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

"Αφού ο ελληνικός λαός έστειλε με τη ψήφο του εκτός της Βουλής το νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής στις τελευταίες εκλογές, σήμερα το ελληνικό δικαστικό σύστημα καταδίκασε την ηγεσία του ότι λειτουργεί σαν εγκληματική οργάνωση. Μια πραγματικά ιστορική ημέρα για την Ελλάδα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου", γράφει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση στα αγγλικά στο Twitter, για τη δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή.

"After the Greek people voted the neo-Nazi party of Golden Dawn out of Parliament in the last election, today the Greek justice system convicted its leadership of operating as a criminal organization. A truly historic day for Greece, democracy and the rule of law".