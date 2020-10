Σύνοδος Κορυφής: Νέο προσχέδιο συμπερασμάτων για την Τουρκία κατέθεσε ο Μισέλ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 02/10/2020 00.44

Σε... θρίλερ εξελίσσεται το "ραντεβού" των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η Αθήνα έκρινε μη αποδεκτό το αρχικό προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Πέμπτης στη βελγική πρωτεύουσα.

Μετά τις έντονες επιφυλάξεις, που εξέφρασαν Κύπρος και Ελλάδα επί του προσχεδίου, που κατέθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, νέο προσχέδιο συμπερασμάτων για την Τουρκία παραδόθηκε από τον Σαρλ Μισέλ στις 27 αντιπροσωπείες των Κρατών Μελών.

Το τρίτο αυτό προσχέδιο συζητείται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται να ικανοποιεί κάποιες από τις εκπεφρασμένες ελληνικές θέσεις.

Το νέο κείμενο, σύμφωνα με τον ιστότοπο philenews.com, βασίζεται στο προηγούμενο και προσθέτει την έντονη καταδίκη της ΕΕ για τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ, σημειώνει ότι η ΕΕ "είναι πλήρως δεσμευμένη στην επίλυση του Κυπριακού", διατηρεί τη φράση για "χρήση όλων των μέσων" σε περίπτωση μονομερών ενεργειών της Τουρκίας, δεσμεύει το Συμβούλιο για αποφάσεις ως τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνει την ελληνική φράση για "οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών".

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που εδρεύει στις Βρυξέλλες, η ελληνική πλευρά ζήτησε να προστεθεί στο κείμενο των συμπερασμάτων ότι "η Τουρκία πρέπει να μετάσχει σε καλόπιστο διάλογο και να απέχει κάθε μονομερούς ενέργειας η οποία αντιτίθεται στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την εθνική κυριαρχία κρατών - μελών της".

Dans sa proposition de compromis, la #Grèce demande que "la Turquie engage un dialogue de bonne foi et s'abstienne de toute action unilatérale contraire aux intérêts de l'UE et violant le droit international et la souveraineté des EM", "une condition préalable absolue". #EUCO — Clément Zampa (@clementzampa) October 1, 2020

Τοποθέτηση υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου έκανε εξάλλου - και μέσω Twitter - ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας Γιάνεζ Γιάνσα, ο οποίος σημείωσε ότι "η Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει τις μονομερείς δραστηριότητες για υδρογονάνθρακες και τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Ελλάδας. Όλες οι διαφορές θα πρέπει να λύνονται με διάλογο, στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η ΕΕ θα πρέπει να κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για την υποστήριξη Ελλάδας και Κύπρου".

🇹🇷 must stop unilateral hydrocarbon exploration activities and violations of the sovereign rights of the Republic of Cyprus 🇨🇾 and Greece 🇬🇷. All differences must be resolved through dialogue, in accordance with int. law. EU has to use all available instruments supporting 🇬🇷 🇨🇾 — Janez Janša (@JJansaSDS) October 1, 2020

Έκτακτη πενταμερής σύσκεψη

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε έκτακτη πενταμερής συνάντηση στην οποία συμμετείχαν Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Κύπρος και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Στόχος της συνάντησης ήταν να βρεθεί χρυσή τομή στη διατύπωση των συμπερασμάτων της Συνόδου που σχετίζεται με την Άγκυρα.

"Μη ισορροπημένο"

Σύμφωνα με πληροφορίες, πηγές έκαναν λόγο για μη ισορροπημένο περιεχόμενο στο πρώτο προσχέδιο συμπερασμάτων, καθώς αυτό δεν αναφερόταν ρητά σε κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, σε περίπτωση που η γειτονική χώρα δεν παραμείνει στην όχθη της αποκλιμάκωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

"Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας: ο ένας είναι ο δρόμος του διαλόγου, της διπλωματίας, ένας διάλογος, ο οποίος πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στην αποφυγή μονομερών ενεργειών και στους κανόνες της καλής γειτονίας. Ο άλλος δρόμος είναι η κλιμακούμενη ένταση η οποία αναπόφευκτα -αργά ή γρήγορα- θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την Ευρώπη εις βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει να ακολουθήσει τον πρώτο δρόμο. Εναπόκειται στην Τουρκία να πράξει και αυτή το ίδιο. Αλλά θα πρέπει να το κάνει με συνέπεια και με σταθερότητα", τόνισε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια των Financial Times, νωρίτερα, η συζήτηση στη Σύνοδο είχε "κολλήσει" στο ζήτημα της Τουρκίας, καθώς στο κείμενο:

- Επαναλαμβανόταν η αλληλεγγύη της ΕΕ με την Ελλάδα και την Κύπρο

- καλείτο η Τουρκία να σταματήσει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο

- αναφερόταν ότι εάν υπάρξουν εποικοδομητικές κινήσεις στο ζήτημα της Ανατ. Μεσογείου, το Συμβούλιο "θα εκκινήσει μια θετική ατζέντα στο πεδίο των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας".

Η γλώσσα του κειμένου, όπως αναφέρει η δημοσιογράφος, δεν μπορούσε να γίνει σε καμία περίπτωση αποδεκτή από πλευράς Κύπρου.

Language as it stands seems to be getting nowhere with Cyprus. Diplomats say the discussion has been further complicated by French push to condemn Turkey's role in Nagorno-Karabakh #euco — mehreenkhn (@MehreenKhn) October 1, 2020

Ταυτόχρονα ο πρόεδρος της Γαλλίας φέρεται να πιέζει για καταδίκη της δραστηριότητας της Τουρκίας όσον αφορά την πολεμική σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, επισήμαινε η Khan, επικαλούμενη διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με αποσπάσματα του προσχεδίου, τα οποία αποκάλυψε ο ιστότοπος Politico, η ΕΕ ακολουθεί την πολιτική του καρότου και του μαστιγίου έναντι της Άγκυρας. Συγκεκριμένα, αφού αναφερόταν ότι οι Βρυξέλλες θα κάνουν χρήση "όλων των εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους" προκειμένου να διασφαλίσουν τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας και της Κύπρου, ακολουθούσαν αναφορές για "ειδική έμφαση στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ με την Τουρκία και την διευκόλυνση του διμερούς εμπορίου", πάντα στον βαθμό που η Άγκυρα θα προχωρήσει σε κινήσεις εξομάλυνσης και διαλόγου για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο αρχικό προσχέδιο γινόταν λόγος για πολυμερή διάσκεψη για την Ανατ. Μεσόγειο και καλεί τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ να ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες της διοργάνωσής της. Στο κείμενο χαιρετίζονταν επίσης τα βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Οι τουρκικές δραστηριότητες εντός κυπριακών υδάτων "θα πρέπει να σταματήσουν", τονίζεται, ενώ καλείται η Τουρκία να συνομιλήσει απευθείας με τη Λευκωσία για την επίλυση των διαφορών τους για ζητήματα θαλάσσιων ζωνών. Σημειώνεται τέλος η ανάγκη να ξεκινήσει ξανά ο διάλογος για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με Έλληνα αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται εξάλλου το Politico, το κείμενο του αρχικού προσχεδίου περιείχε "υπερβολικά πολύ καρότο και όχι αρκετό μαστίγιο".

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ, Barend Leyts, ανέφερε ότι ο πρόεδρος ζήτησε 45λεπτο διάλειμμα στις εργασίες της Συνόδου των "27" και τόνισε ότι η συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λευκορωσία θα συνεχιστεί στη διάρκεια του δείπνου.

At #EUCO @eucopresident calls a 45 minute break #EU27 will resume discussion on Eastern Mediterranean and Belarus during dinner. — Barend Leyts (@BarendLeyts) October 1, 2020

Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι η συζήτηση στο δείπνο ξεκίνησε με θέμα τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και την δηλητηρίαση του ηγέτη της ρωσικής εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Dinner during first day of #EUCO has started now with discussion on Nagorno-Karabakh and poisoning of Alexej Navalny — Barend Leyts (@BarendLeyts) October 1, 2020

Χωρίς αναφορά στην Τουρκία το αρχικό προσχέδιο - Άλλαξε εκτάκτως η ατζέντα

Ευρωπαϊκές πηγές ανέφεραν λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) ότι η σειρά συζήτησης των θεμάτων στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αλλάξει με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη από εκείνη την ώρα η συζήτηση για την Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο.

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό το θέμα της Τουρκίας είχε προγραμματιστεί να συζητηθεί στο επίσημο δείπνο των ηγετών των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Όπως ανέφερε ο κυπριακός philenews.com, οι 27 της ΕΕ ανεμένετο να εγκρίνουν συμπεράσματα, με τα οποία θα ζητούν περιοριστικά μέτρα "χωρίς καθυστέρηση" κατά της Λευκορωσίας, άμεση κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ανεξάρτητη έρευνα για τη χρήση χημικών όπλων κατά του Navalny, ενώ θα θέτουν το πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ- Κίνας στο προσεχές διάστημα, σύμφωνα με προσχέδιο το οποίο περιήλθε στην κατοχή του ΚΥΠΕ.

Στο αρχικό προσχέδιο, σημείωνε το κυπριακό πρακτορείο, δεν υπήρχε παράγραφος για την Τουρκία.