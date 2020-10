Σύνοδος Κορυφής: Νέο προσχέδιο αναμένει η Αθήνα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22.01

Σε... θρίλερ εξελίσσεται το "ραντεβού" των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Μη αποδεκτό φαίνεται να κρίνει η Αθήνα το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγες ώρες στη βελγική πρωτεύουσα.

Μετά από μια διακοπή περίπου μιας ώρας οι ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ έχουν επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται το δείπνο, στη διάρκεια του οποίου δεν θα συζητηθεί το θέμα της Τουρκίας, αλλά επιμέρους ζητήματα.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, αυτό που αναμένει η Αθήνα τις επόμενες ώρες είναι να παρουσιαστεί ένα δεύτερο προσχέδιο το οποίο θα αποτυπώνει και τις ελληνικές θέσεις.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε έκτακτη πενταμερής συνάντηση στην οποία συμμετείχαν Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Κύπρος και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Στόχος της συνάντησης ήταν να βρεθεί χρυσή τομή στη διατύπωση των συμπερασμάτων της Συνόδου που σχετίζεται με την Άγκυρα καθώς η Αθήνα δεν είναι ικανοποιημένη από το πρώτο προσχέδιο ήρθε στο προσκήνιο πριν λίγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πηγές κάνουν λόγο για μη ισορροπημένο περιεχόμενο στο προσχέδιο των συμπερασμάτων, καθώς αυτό δεν αναφέρεται ρητά σε κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, σε περίπτωση που η γειτονική χώρα δεν παραμείνει στην όχθη της αποκλιμάκωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

"Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας: ο ένας είναι ο δρόμος του διαλόγου, της διπλωματίας, ένας διάλογος, ο οποίος πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στην αποφυγή μονομερών ενεργειών και στους κανόνες της καλής γειτονίας. Ο άλλος δρόμος είναι η κλιμακούμενη ένταση η οποία αναπόφευκτα -αργά ή γρήγορα- θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την Ευρώπη εις βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει να ακολουθήσει τον πρώτο δρόμο. Εναπόκειται στην Τουρκία να πράξει και αυτή το ίδιο. Αλλά θα πρέπει να το κάνει με συνέπεια και με σταθερότητα", τόνισε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια των Financial Times, νωρίτερα, η συζήτηση στη Σύνοδο έχει "κολλήσει" στο ζήτημα της Τουρκίας, καθώς στο κείμενο:

- Επαναλαμβάνεται η αλληλεγγύη της ΕΕ με την Ελλάδα και την Κύπρο

- καλείται η Τουρκία να σταματήσει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο

- αναφέρεται ότι εάν υπάρξουν εποικοδομητικές κινήσεις στο ζήτημα της Ανατ. Μεσογείου, το Συμβούλιο "θα εκκινήσει μια θετική ατζέντα στο πεδίο των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας".

Η γλώσσα του κειμένου, όπως αναφέρει η δημοσιογράφος, δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση αποδεκτή από πλευράς Κύπρου.

Language as it stands seems to be getting nowhere with Cyprus. Diplomats say the discussion has been further complicated by French push to condemn Turkey's role in Nagorno-Karabakh #euco