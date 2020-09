Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Ν. Δένδια και Μ. Πομπέο - Επιβεβαιώθηκαν οι ισχυροί δεσμοί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10.47

Ολοκληρώθηκε γύρω στις 10:20 η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκου Δένδια και Μάικ Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 45-50 λεπτά και στη συνέχεια ο κ. Πομπέο αναχώρησε για το ΣΒΕ, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενέργεια, παρουσία και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνέχεια θα υπογραφεί συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Πομπέο θα επισκεφθεί επίσης το Εβραϊκό Μουσείο, όπου θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη.

Επόμενος σταθμός του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα είναι η Κρήτη και η ναυτική βάση της Σούδας.



Στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ Ν. Δένδια και Μ. Πομπέο βρέθηκαν οι ισχυροί δεσμοί και η διαρκώς ενισχυόμενη εταιρική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter νωρίτερα.

Στα θέματα που συζήτησε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών αναφέρθηκε και ο Μάικ Πομπέο σε tweet του. "Είναι πάντα υπέροχο να βλέπω τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια. Σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, συζητήσαμε για τη μακρόχρονη ισχύ των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας, τα Δυτικά Βαλκάνια και την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο", αναφέρει ο κ. Πομπέο στον λογαριασμό του στο twitter.

Always fantastic to see Greek Foreign Minister @nikosdendias . Today in Thessaloniki, we discussed the enduring strength of the U.S.-Greece relationship, the Western Balkans, and de-escalation of tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/lKVV3yJjxN

Νωρίτερα, ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στην Ελλάδα ο κ. Πομπέο είχε δηλώσει μέσω twitter.

"Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα, έναν ζωτικής σημασίας εταίρο των ΗΠΑ, με τον οποίο μοιραζόμαστε ένα κοινό στρατηγικό όραμα. Η ισχύς των διμερών μας σχέσεων βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από ποτέ και προσβλέπω σε μια παραγωγική επίσκεψη", αναφέρει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Thrilled to be back in Greece, a vital U.S. partner with whom we share a common strategic vision. The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk