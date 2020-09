Συνάντηση Ν. Δένδια και Μ. Βαρβιτσιώτη με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης συμμετείχαν στο πρόγευμα εργασίας με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ στη χώρα μας που διοργάνωσε η γερμανική πρεσβεία στην Ελλάδα και ο Γερμανός πρέσβης Έρνστ Ράιχελ.

"Συζητήσαμε για ευρωπαϊκά θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο" έγραψε σε σχετική ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Ν. Δένδιας. Ο Γερμανός πρέσβης με ανάρτησή του στο Twitter χαρακτήρισε "εξαιρετική τη συνάντηση".

Social distancing observed, but fruitful #EU HoMs in #Athens mtng w/ #Greece’s FM N.Dendias & Alternate FM for Europe @MVarvitsiotis, discussing Greece’s and the whole EU’s foreign policy challenges. Many thx to @ReichelErnst for hosting it under the German Presidency of the EU. pic.twitter.com/Mq3FWoGt5i