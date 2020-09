Συνάντηση Ν. Δένδια με τον Ρώσο πρέσβη - Στο επίκεντρο η Αν. Μεσόγειος

Συνάντηση με τον πρέσβη της Ρωσίας στην Ελλάδα, Αντρέι Μάσλοφ, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η επέτειος των 192 ετών διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

