Οι παραβατικές ενέργειες της Τουρκίας στο επίκεντρο της συνάντησης Ν. Δένδια με τον πολιτειακό γερουσιαστή Λ. Ραπτάκη

Συνάντηση με τον πολιτειακό γερουσιαστή Λεωνίδα Ραπτάκη πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας νωρίτερα σήμερα.

Στη συνάντηση συζητήθηκε ο θετικός ρόλος της ελληνικής διασποράς στην Αμερική, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι παραβατικές ενέργειες της Τουρκίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Γραμματέα απόδημου Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Χρυσουλάκη.

Cordial mtg b/w FM @NikosDendias & RI State Senator L.Raptakis at @GreeceMFA –talks on positive role of 🇬🇷Diaspora in 🇺🇸, dvpts in #EasternMediterranean &Turkey’s illegal actions/Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Πολιτειακό Γερουσιαστή L.Raptakis παρουσία ΓΓ @Greeks_Abroad @johnchrysoul pic.twitter.com/0tgkYFTomx