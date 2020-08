Γερμανός ΥΠΕΞ: Οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να τελειώσουν

Οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να λάβουν τέλος και αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία πολιτική λύση μέσω απευθείας διαλόγου Ελλάδας και Τουρκίας, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας, σε δήλωσή του λίγο πριν την έναρξη του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρθηκε παράλληλα και στο ζήτημα της ανάγκης για αύξηση της πίεσης στο καθεστώς Λουκασένκο της Λευκορωσίας μέσω κυρώσεων σε όσους είναι υπεύθυνοι για την "κακομεταχείριση" εκ μέρους του ειρηνικών διαδηλωτών, όπως είπε.

Αναλυτικά, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας ανέφερε:

"Ως ΕΕ, θέλουμε να αυξήσουμε σημαντικά την πίεση στη Λευκορωσία σήμερα. Το αποτέλεσμα των εκλογών πρέπει να εξεταστεί και εκείνοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κακομεταχείριση ειρηνικών διαδηλωτών πρέπει να υποστούν κυρώσεις.

Θα μιλήσουμε επίσης και για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Οι προκλήσεις πρέπει να λάβουν τέλος. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία πολιτική λύση με απευθείας διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών".

