Τηλεφωνική συνομιλία Νίκου Παναγιωτόπουλου με Μπένι Γκαντζ

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ, είχε το πρωί της Παρασκευής, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Σύμφωνα με όσα ανήρτησε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στο Twitter: "Πραγματοποίησα τηλεφωνική συνομιλία με τον φίλο μου, Έλληνα Υπουργό Άμυνας @npanagiotο. Συζητήσαμε τη δέσμευση του Ισραήλ για προστασία της περιφερειακής σταθερότητας και την επιθυμία μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τη στενή αμυντική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας."

Σε δεύτερη ανάρτηση προσέθεσε: "Μιλήσαμε επίσης για τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των εθνών μας και την αμοιβαία επιθυμία μας να επιστρέψουμε τον τουρισμό και στις δύο κατευθύνσεις το συντομότερο δυνατό με τη συμφωνία Open Skies".

