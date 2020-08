Τηλεφωνική συνομιλία Δένδια με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκάμπι Ασκεναζί, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στο επίκεντρο της συνομιλίας ήταν η στενή συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ και οι παράνομες τουρκικές ενέργειες στην περιοχή της ανατολική Μεσογείου.

I spoke by phone to #Israel FM @Gabi_Ashkenazi. Close 🇬🇷🇮🇱 cooperation & Turkish illegal actions in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/bgYAMLXc19