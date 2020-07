Συγχαρητήρια από Πάιατ για τη διαχείριση των συνεπειών του κορονοϊού στις υποδομές μεταναστών

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, κ. Geoffrey Pyatt, με ανάρτηση του στο twitter συγχαίρει την Ελληνική Κυβέρνηση, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Γιώργο Κουμουτσάκο, για το "εξαιρετικό έργο", όπως το χαρακτηρίζει, το οποίο κάνουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid 19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Όπως επισημαίνει στο μήνυμα του ο κ. Geoffrey Pyatt, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα συνεχίσει με περηφάνεια να ενισχύει την προσπάθεια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες, χορηγώντας νέα οικονομική βοήθεια ύψους 1,25 εκατ. δολαρίων. Η συνολική οικονομική ενίσχυση των ΗΠΑ προς την χώρα μας για την αντιμετώπιση του Covid – 19 στις δομές των μεταναστών ανέρχεται στα 4,5 εκατ. δολάρια.

We proudly continue to aid @UNHCRGreece in protecting refugees against #COVID19 w/ $1.25 million in new funding. Still no cases in #RICs due to great work by Greek govt & Ministers @gkoumoutsakos & @nmitarakis. US assistance to Greece for COVID19 now totals nearly $4.5 million.