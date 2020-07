Συνάντηση Ν. Δένδια με τον Ν. Ντιμιτρόφ

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα στην Αθήνα με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας Νικολά Ντιμιτρόφ, με αφορμή τη συμμετοχή του τελευταίου στο Συμπόσιο της Σύμης.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή, τις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία των δύο χωρών στην αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter.

Επίσης, ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον κ. Ντιμιτρόφ για την εκλογή του ως βουλευτή στις πρόσφατες εκλογές στη βόρεια γείτονα χώρα.

