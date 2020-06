Βέμπερ: Δεν εκβιαζόμαστε - Το ΕΛΚ δίπλα σε Ελλάδα-Κύπρο ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα

Ισχυρό μήνυμα στέλνει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), της μεγαλύτερης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στην οποία ανήκει και η ΝΔ), Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπερ, ζητώντας από το ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και αντιπρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέπ Μπορέλ να προσέλθει στην Ευρωβουλή για να συζητηθεί η τουρκική επιθετικότητα ενάντια σε Ελλάδα και Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο Βαυαρός χριστιανοκοινωνιστής πολιτικός κάνει λόγο για αλληλεγγύη στην Ελλάδα η οποία υπερασπίζεται σύνορά της και στην Κύπρο που υπερασπίζεται τα χωρικά της ύδατα έναντι της Άγκυρας.

"Μετά τις συνεχιζόμενες και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις από πλευράς Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, εμείς η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ καλούμε άμεσα σε συζήτηση με τον Ζοζέπ Μπορέλ. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στην Ελλάδα που υπερασπίζεται τα σύνορά της και στην Κύπρο που υπερασπίζεται τα χωρικά της ύδατα. Δεν θα δεχθούμε κανέναν εκβιασμό!", τονίζει μέσω Twitter ο επικεφαλής της κεντροδεξιάς ευρωομάδας.

After ongoing and repeated Turkish aggressions against Greece & Cyprus we @EPPGroup urgently call for a debate with @JosepBorrellF. Europe should stand with #Greece to defend its borders and with #Cyprus to safeguard it's territorial waters. We will not be blackmailed!