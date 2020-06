Μάικλ Μπλούμπεργκ: Η Ελλάδα έκανε εξαιρετική δουλειά υπό τον Μητσοτάκη ενάντια στον κορονοϊό

"Η Ελλάδα έκανε εξαιρετική δουλειά, ανταποκρινόμενη στην πανδημία της COVID-19, καθοδηγούμενη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη" αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο ιδρυτής του γνωστού πρακτορείου Bloomberg και πρώην υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις εκλογές των ΗΠΑ, Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Παράλληλα, στο tweet του αναφέρει ότι την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να δώσει συνέντευξη στο Bloomberg TV, σχετικά με το άνοιγμα της χώρας στον τουρισμό, αλλά και τη στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης.

Greece has done an exceptional job responding to the COVID-19 pandemic—led by @PrimeMinisterGR.



On Wednesday, join us and @BloombergTV’s @FLacqua to discuss Greece’s response to the crisis and economic growth strategy: https://t.co/YQVI1LX41C