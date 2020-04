Γρήγορη και ταχεία ανάρρωση εύχεται μέσω Twitter o Κ. Μητσοτάκης στον Μπόρις Τζόνσον

"Οι σκέψεις μας είναι με τον Μπόρις Τζόνσον και του ευχόμαστε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση".

Τα παραπάνω αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προσθέτει πως "σ' αυτές τις δύσκολες στιγμές ο κόσμος στέκεται ενωμένος σε αυτήν τη μάχη ενάντια στον Covid-19".

Our thoughts are with @BorisJohnson as we all wish him a speedy and full recovery. In these difficult times, the world stands united in the fight against Covid-19.