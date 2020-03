Γ. Παπανδρέου: Θετικό μήνυμα η απόφαση για ενταξιακές συνομιλίες με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία

Θετικό μήνυμα χαρακτηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, την απόφαση της ΕΕ να ξεκινήσουν οι ενταξιακές συνομιλίες με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία.

Ο κ. Παπανδρέου σχολίασε στο twitter: "Μετά από πολλές καθυστερήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το πράσινο φως για προ ενταξιακές συνομιλίες με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Ένα θετικό μήνυμα αναγκαίο σ΄αυτές τις δύσκολες εποχές".

After many delays, EU gave the green light to accession talks with North Macedonia and Albania. A positive message, so much needed in these difficult times. #socialistInternational #SI