Ακύρωσε το ταξίδι της στην Αθήνα η φον ντερ Λάιεν

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι τελικά δεν θα επισκεφθεί αύριο την Αθήνα, όπως είχε νωρίτερα γίνει γνωστό.

Όπως ανέφερε η φον ντερ Λάιεν, εξαιτίας της εξάπλωσης του κοροναϊού και σε συμφωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακύρωσε το ταξίδι της, θέλοντας να συγκεντρωθεί στις προσπάθειες συντονισμού της ΕΕ που ανακοινώθηκαν χτες.

In view of the evolving situation in Europe related to #COVID19 and in agreement with the Greek PM @kmitsotakis, I have decided to postpone my trip to Athens tomorrow. I will be focusing on launching the EU coordination efforts announced yesterday.