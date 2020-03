Γ. Γεραπετρίτης στο CNN για μεταναστευτικό: Τρομερή η προπαγάνδα από την Τουρκία

Για τουρκική προπαγάνδα σχετικά με το μεταναστευτικό έκανε λόγο, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ανέδειξε εξάλλου την απόλυτη στήριξη της ΕΕ προς τη χώρα μας, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η πλειονότητα των συγκεντρωμένων μεταναστών στις Καστανιές Έβρου δεν είναι Σύροι πρόσφυγες.

Ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε τους ισχυρισμούς της Άγκυρας περί τραυματισμών, ακόμη και θανάτων μεταναστών από πυρά Ελλήνων αστυνομικών στα σύνορα, μιλώντας για ψευδή κατασκευάσματα της γειτονικής χώρας.

Greek Minister of State Giorgos Gerapetritis is the closest minister to PM @kmitsotakis.



In an exclusive interview, he says that there has been "no excessive violence” used against migrants trying to enter Greece at the Turkish border as the humanitarian crisis there worsens. pic.twitter.com/Sf7wLl7JEa