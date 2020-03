Μισέλ: Θα επισκεφθώ τα ελληνοτουρκικά σύνορα με τον Έλληνα πρωθυπουργό

Την επίσκεψή του στα ελληνοτουρκικά σύνορα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μέσω του προσωπικου του λογαριασμού στο Twitter.

Ο κ Μισέλ στην ανάρτηση του αναφέρθηκε στη στήριξη των ελληνικών προσπαθειών για τη διαφύλαξη των ελληνικών συνόρων με την επιτόπια επίσκεψη του για την διαχείριση της κατάστασης.



Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.