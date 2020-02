Συνάντηση Ν. Δένδια με τον Ιταλό ομόλογό του, Ντι Μάιο, στη Ρώμη

Συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Λουίτζι Ντι Μάιο, πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, στη Ρώμη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Οι διμερείς σχέσεις και οι εξελίξεις στη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο βρρέθηκαν στο επίκεντο της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

