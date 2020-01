Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Δένδια με τον Χαλίφα Χαφτάρ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:05

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ (Khalifa Haftar) στο υπουργείο Εξωτερικών.

Είχε προηγηθεί το βράδυ της Πέμπτης, ιδιωτική συνάντηση του κ. Δένδια με τον στρατάρχη Χαφτάρ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής του LNA θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00 στο γραφείο του στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι χθες ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός ευχαρίστησε με ανάρτησή του στον Twitter την Ελλάδα που διατηρεί ασφαλή τον Χαφτάρ.

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL