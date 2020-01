Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία από τον Λευκό Οίκο - Εύσημα Τραμπ στον πρωθυπουργό για την οικονομία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:10

Του Δημήτρη Γκάτσιου

Ακόμα ένα αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Οβάλ Γραφείο, στο διάλογο που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, εστιάζοντας στη "συμφωνία" ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη.

"Αυτή η συμφωνία παραβιάζει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Προκαλεί μεγάλη ανησυχία και αστάθεια σε μια περιοχή που είναι ήδη προβληματική. Αδημονούμε για την δική σας υποστήριξη σε αυτό το θέμα γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη χώρα μου", τόνισε ο πρωθυπουργός.

"Θα πρέπει να απέχουμε από κάθε είδους δραστηριότητα που θα κάνει τα πράγματα χειρότερα στην Ανατολική Μεσόγειο", πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα των F-35. "Ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Και σε άλλα αμυντικά προγράμματα", σχολίασε.

Στο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ ανέδειξε τα σημαντικά βήματα που έχει κάνει η οικονομία της Ελλάδας και έκανε λόγο για μία τεράστια επιτυχία.

Ο διάλογος ανάμεσα στους δύο ηγέτες είχε ως εξής:

-Ντόναλντ Τραμπ: Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της Ελλάδας. Είναι τιμή μου να έχω εδώ τον Έλληνα πρωθυπουργό. Θα συζητήσουμε τις εκπληκτικές μας σχέσεις, γιατί είναι στενότερες από ποτέ. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε πολύ καλά νούμερα. Η Ελλάδα και η ανάκαμψη της αποτελούν μία τεράστια επιτυχία.

-Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι προνόμιο που βρίσκομαι εδώ. Μπορούμε να διασφαλίσουμε πως η Ελλάδα θα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε ένα πολύπλοκο κόσμο. Επιπλέον η ελληνική οικονομία τους τελευταίους μήνες συνεχώς ανακάμπτει. Ακολουθούμε μία συνταγή που έχει δουλέψει και εδώ και οικονομία δρα πολύ θετικά. Βλέπουμε στη δική σας υποστήριξη. Θέλουμε οι αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανορθώσουν την οικονομία.

Είναι προνόμιο να βρίσκομαι εδώ και οι ΗΠΑ μπορούν να βασίζονται στην Ελλάδα ως έναν αξιόπιστο εταίρο.

-Ντόναλντ Τραμπ: Εκτιμούμε την στάση σας και πρέπει να πω ότι η ανάκαμψη της Ελλάδας είναι τεράστια. Και πάλι συγχαρητήρια.

President @realDonaldTrump spoke to the press at the top of his meeting with Prime Minister @kmitsotakis of Greece—a nation that has made a tremendous economic comeback! pic.twitter.com/aJEopAgr8d