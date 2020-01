Κυρ. Μητσοτάκης - Μπ. Νετανιάχου: Εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ

Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ισραήλ και την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε πολλά μέτωπα, όπως η αμυντική βιομηχανία, οι επενδυτικές ροές και ο τουρισμός, συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της υπογραφής της διακρατικής συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EastMed.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έγινε επίσης επισκόπηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και οι δύο πλευρές συνέπεσαν στην ανάλυσή τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ισραηλινός ομόλογός του συμφώνησαν πως η συνεργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή επιτρέπει την ανάπτυξη και την ευρωστία όλων των χωρών της γειτονιάς μας.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Κ. Μητσοτάκης: Είναι εξαιρετικό που σας έχουμε εδώ. Είναι χαρά μας, μετά από πολύ καιρό. Ένας καλός τρόπος να αρχίσουμε τη χρονιά, με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας.

Μπ. Νετανιάχου: Υπάρχουν πολλές επιπτώσεις. Επίσης, θέλουμε να προτείνουμε -μπορώ να το πω ενώπιον του Τύπου- μία τριμερή δύναμη πυρόσβεσης, μαζί με την Κύπρο, ώστε να μην χρειάζεται κάθε χώρα να κάνει δαπάνες ξεχωριστά.

Κ. Μητσοτάκης: Μας ενδιαφέρει πολύ η κοινή χρήση μέσων όσον αφορά την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Θα έχουμε περισσότερες από αυτές με την πάροδο του χρόνου.

Μπ. Νετανιάχου: Δεν θέλουμε να δούμε στις χώρες μας αυτό που συμβαίνει τώρα σε μακρινές περιοχές.

Κ. Μητσοτάκης: Ούτε εμείς το θέλουμε.

"Αυτή είναι μια σημαντική συνάντηση για τις σχέσεις μας με την Ελλάδα και για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ισραήλ- Ελλάδας-Κύπρου", έγραψε λίγη ώρα αργότερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο twitter, ανεβάζοντας και βίντεο από τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis at the Prime Minister's Office in Athens. 🇮🇱🇬🇷 pic.twitter.com/FSyMJ39l2m