Πρόεδρος της βουλής της Λιβύης: Το μνημόνιο της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης είναι άκυρο

Μήνυμα αντίστασης σε όποιον προσπαθήσει να παρέμβει στα εσωτερικά της Λιβύης, έστειλε ο Αγκίλα Σάλεχ Ίσα (Aguila Saleh Eissa) πρόεδρος της βουλής των αντιπροσώπων, της Λιβύης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα ομόλογό του, Κώστα Τασούλα και τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

Ο κ. Ισα επανέλαβε ότι η συμφωνία Ερντογάν με το καθεστώς της Τρίπολης είναι παράνομη και απορριπτέα, ενώ απηύθυνε πρόσκληση στις ελληνικές εταιρίες, να δραστηριοποιηθούν στην ανοικοδόμηση της Λιβύης, λέγοντας ότι το 90% της χώρας, ελέγχεται από τον λιβυκό στρατό.

Μετά τη συνάντηση που έγινε στο γραφείο του προέδρου της Βουλής, παρουσία του Έλληνα ΥΠΕΞ και του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ελληνολιβυκής φιλίας, Άγγελου Συρίγου, τόσο ο κ. Τασούλας όσο και ο κ. Δένδιας υπογράμμισαν τη στήριξη τους στις προσπάθειες της βουλής των αντιπροσώπων της Λιβύης.

Ο Λίβυος πρόεδρος επανέλαβε πολλές φορές ότι η συμφωνία της Τουρκίας είναι άκυρη καθώς, όπως είπε, η κυβέρνηση της Τρίπολης δεν έχει δικαίωμα υπογραφής επίσημων συμφωνιών. "Εμείς θα είμαστε μια ομάδα που θα ακυρώσουμε αυτή τη συμφωνία", τόνισε. Προσέθεσε ότι "επιβεβαιώσαμε την επιθυμία μας να ξεκινήσουμε θαλάσσια και αεροπορική σύνδεση".



"Θα ήθελα κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κ. Τασούλα, για την πρόσκλησή του να βρίσκομαι σήμερα εδώ.

Όπως, θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελληνο-λιβυκής Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων, κ. Άγγελο Συρίγο, για την εδώ παρουσία του.

Θα ήθελα, όμως, κυρίως να ευχαριστήσω τον κ. Aguila Saleh, Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο για την επίσκεψή του στην Αθήνα και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο και για την ενημέρωση, την αναλυτική ενημέρωση της οποίας τύχαμε.

Χαίρομαι για την τοποθέτησή του, για την τοποθέτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, σύμφωνα με την οποία, τα memoranda τα οποία υπεγράφησαν μεταξύ Τουρκίας και Κυβέρνησης Εθνικής Συνεννόησης της Τρίπολης είναι άκυρα και κενά περιεχομένου, είναι ανεφάρμοστα και θέτουν σε αστάθεια την περιοχή. Απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Θέλω, επίσης, να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις προσπάθειες του κ. Salamé και αυτό το δηλώσαμε στον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως του δηλώσαμε και την ετοιμότητα μας σαν ελληνική κυβέρνηση να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου στη Λιβύη.

Κύριε Πρόεδρε, κ. Τασούλα σας ευχαριστώ πολύ."

Για την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, την πρόσφατη παράνομη "συμφωνία" Λιβύης - Τουρκίας καθώς και για όλες τις ενέργειες της Ελλάδας ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το τετ α τετ Μητσοτάκη-Τουσκ πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να εκφράζει την πλήρη στήριξη του ΕΛΚ στην Ελλάδα.

Ο κ. Τουσκ τόνισε ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί παράνομη και προκλητική παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας και δημιουργεί αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, ενώ πρόσθεσε πως η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί το Δίκαιο της θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας απέναντι στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες.:

"Πλήρης υποστήριξη στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το ΜΣ Τουρκίας-Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες. Πρόκειται για παράνομη και προκλητική παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας, που δημιουργεί αστάθεια στη Μεσόγειο. Η Τουρκία πρέπει να σέβεται το δίκαιο της θάλασσας και να είναι καλός γείτονας προς άλλες χώρες".

