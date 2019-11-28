Απόστολος Γκλέτσος, Ρεγγίνα Βάρτζελη, και Αδαμίδης- Αλεξανδράκης στη νέα ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ

Συνεχης ενημερωση
Της Νίκης Ζορμπά
Ο γνωστός Απόστολος Γκλέτσος ( είχε ιδρύσει και το κόμμα "Τελεία") , η Ρεγγίνα Βάρτζελη, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, 10 πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και οι συνδικαλιστές ΓΕΝΟΠ-ΕΥΔΑΠ Αδαμίδης- Αλεξανδράκης αντίστοιχα , συγκαταλέγονται στα μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην Επιτροπή συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα από τα Συνδικάτα, την Αυτοδιοίκηση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία, το Φεμινιστικό και Οικολογικό Κίνημα, ενώ έντονο είναι και το "άρωμα" του Σημιτικού ΠΑΣΟΚ.
Σημειώνεται ότι η Κεντρική Επιτροπή ανασυγκρότησης θα συνεδριάσει το Σάββατο στις 12:00, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη).
KENTPIKH EΠITPOΠH ANAΣYΓKPOTHΣHΣ
ABPAMIΔHΣ NIKOΣ
ΑΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΟΥΛΙΜΕΣΗ ΟΛΓΑ
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΓΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ
ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΜΠΛΑΣ ΘΕΜΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΡΙΣΣΗ ΡΟΥΛΑ
ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΒΟΥΛΑ
ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ
ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ
ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΑΛΝΤΕΝ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΡΤΖΕΛΗ ΡΕΓΓΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΛΑΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΝΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΒΟΥΖΑΣ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΓΚΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΡΑ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΓΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΦΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΚΙΒΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΣΗΦ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΤΣΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΙΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΩΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΑΔΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΜΙΜΗΣ
ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΔΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΜΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΟΥΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ
ΖΑΚΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΜΠΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΡΚΑΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΑΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΓΓΛΕΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΡΗΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΔΩΡΑ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΛΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΝΑΒΟΥ ΓΙΑΝΝΑ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΠΟΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΙΧΑΝ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ
ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ
ΚΑΤΕΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΚΗΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ
ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΤΙΝΑ
ΚΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΕΣΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΕΤΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΛΑΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΒΑΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΚΕΛΙΔΗΣ ΡΟΥΛΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ
ΚΟΝΤΖΑΪ ΑΝΤΙΛΙΑΝ
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΡΜΑΣ ΤΑΚΗΣ
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΥΡΤΩ
ΚΟΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΡΕΤΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΡΙΤΣΑΣ ΑΚΗΣ
ΚΥΛΑΚΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΛΙΩΝΗΣ ΔΕΔΕΣ
ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΑΜΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ
ΜΑΝΩΛΙΑ ΧΡΥΣΑ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΕΛΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΛΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΗΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΧΑΡΗΣ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤΙ ΓΙΟΝΟΥΣ
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΜΑΚΗΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΠΕΛΩΝΗ ΓΙΩΤΑ
ΜΠΕΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΤΖΕΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΝΑΖΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΟΥΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΤΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΝΤΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ ΕΛΛΗ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΠΗ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΦΗ
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΓΥΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ ΝΑΤΑΣΑ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΙΤΗΣ ΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΙΛΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ΝΑΝΗ)
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ)
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΑΝΕΛΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
ΡΕΒΙΘΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΡΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΕΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΗΓΟΣ ΑΛΚΗΣ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΪΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΟΥΔΑΣ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΑΜΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΑΡΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΣΕΒΑΣΛΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΕΡΓΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΙΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΙΔΕΡΗ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΙΛΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΚΙΑΔΑ ΛΙΝΑ
ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ)
ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ
ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΜΑΚΗΣ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΦΡΟΣΩ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΚΕΡΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ (ΤΖΟΥΛΙΟ)
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΧΙΖΑΣ ΑΚΗΣ
ΣΧΙΝΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΤΑΤΣΗΣ ΑΓΗΣ
ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑΦΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΜΠΡΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΤΡΑΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΟΣ
ΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ
ΤΣΙΑΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΙΚΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΤΣΙΚΝΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΤΣΙΠΡΑ ΖΑΝΕΤ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΙΤΣΟΒΙΤΣ ΤΟΝΙΑ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΥΠΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
ΦΛΕΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΓΙΑΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΦΡΑΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΤΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΩΘΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΪΛΑΤΖΙΔΟΥ ΓΝΩΣΟΥΛΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΜΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΧΙΩΤΕΛΗ ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ
ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΛΗ
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
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