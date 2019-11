Διαφοροποίηση Χάρη Καστανίδη από ΚΙΝΑΛ - "Ναι" στα δημοψηφίσματα

Ηχηρή διαφοροποίηση Χάρη Καστανίδη στο θέμα των δημοψηφισμάτων καθώς τάχθηκε υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό "κόντρα" στη θέση του Κινήματος Αλλαγής του οποίου είναι βουλευτής, όπως την εξέφρασε στην Ολομέλεια ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο κ. Καστανίδης υπεραμύνθηκε της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων ("να αναθεωρηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 44, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων ύστερα από λαϊκή πρωτοβουλία") λέγοντας ότι "η διεύρυνση της συμμετοχικής δημοκρατίας δεν είναι είδος πολυτελείας να την επιλέξουμε ή να την απορρίψουμε. Είναι ανάγκη. Το επιχείρημα ότι τα δημοψηφίσματα διχάζουν το κοινωνικό σώμα και πιθανόν οδηγούν σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, δεν είναι επιχείρημα σε βάρος της συμμετοχικής δημοκρατίας, αλλά σε βάρος αυτών που διατυπώνουν τα ερωτήματα με πανουργία ή αβελτηρία".

Για το ίδιο θέμα ο Ανδρέας Λοβέρδος όχι μόνο τάχθηκε κατά λέγοντας "απορρίπτουμε την επέκταση του θεσμού του δημοψηφίσματος", αλλά κατακεραύνωσε τόσο την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και το περίφημο δημοψήφισμα που έκαναν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον Ιούλιου του 2015.

"Για την προσθήκη της δυνατότητας δημοψηφίσματος, που προτείνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω να πω πολλά. Θα περιοριστώ, και μου αρκεί αυτό, να διαβάσω το ερώτημα, το οποίο υπεβλήθη στον ελληνικό λαό τον Ιούλιο του 2015"είπε ο κ. Λοβέρδος. Και συνέχισε: "Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται "Reforms for the completion of the Current Program and Beyond" ("Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού") και το δεύτερο "Preliminary Debt sustainability analysis" ("Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους").

Ο ίδιος χαρακτήρισε "παράνομο" το δημοψήφισμα, "γιατί το ερώτημα ήταν αφενός ακατανόητο και αφετέρου διότι η ερμηνεία που κυριαρχούσε αποδείχθηκε προσχηματική. Είναι παγκοίνως γνωστό, πως η νοθεία επί δημοψηφισμάτων προκύπτει από τον τρόπο που τίθενται τα ερωτήματα. Συνεπώς το δημοψήφισμα του 2015 ήταν παράνομο γιατί το αποτέλεσμά του ήταν από την θέση του ερωτήματος νοθευμένο. Κι άλλωστε, το όχι δεν είχε καμία σχέση τελικώς με το ερώτημα, διότι όπως αποδείχθηκε η τότε κυβέρνηση το μετέτρεψε με θράσος και με άνεση σε ΝΑΙ. Σε ΝΑΙ στα μνημόνια".

Απαντώντας στα όσα είπε ο κ. Λοβέρδος ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Βούτσης υπογράμμισε μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ότι "πολιτικές απόψεις υπήρχαν ασφαλώς αλλά καμία προσφυγή σε κανένα όργανο δεν είχε γίνει τότε για να τεθεί το θέμα του δημοψηφίσματος ως άκυρο, ή νόθο ή παράνομο. Δεν είχε τεθεί το θέμα με εκείνη την ένταση που τίθεται τώρα".

Σε ό,τι αφορά την δυνατότητα κατάθεσης νομοσχεδίου μετά από πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών πολιτών η κυβέρνηση δια του προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος δέχτηκε να το "ανοίξει" προς συζήτηση.

Υπενθυμίζεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να αναθεωρηθεί το άρθρο 73 με προσθήκη παραγράφου για άσκηση "λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας" με συλλογή 100.000 υπογραφών, ενώ το Κίνημα Αλλαγής συμφωνεί αλλά βάζει τον πήχη στις 500.000 υπογραφές.

Μαρία Νταλιάνη