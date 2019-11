ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται, οι FT όμως αποκαλύπτουν δώρα σε τραπεζίτες και υπόδικους για ξέπλυμα

"Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται, οι Financial Times όμως αποκαλύπτουν τα δώρα σε τραπεζίτες και υπόδικους για ξέπλυμα χρήματος", σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραπέμποντας σε ρεπορτάζ των Financial Times που αναφέρεται στις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.



"Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να κρυφτεί και να μην έρθει στην Ώρα του Πρωθυπουργού για να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα για τα δώρα σε τραπεζίτες και τις διευκολύνσεις σε όσους ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος", αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι "ωστόσο, τα επιτεύγματά του ξεπέρασαν ήδη τα σύνορα και κοσμούν μέχρι και τους Financial Times".



Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ειδικότερα: "οι FT σε εκτενές ρεπορτάζ τους στηλιτεύουν τις αλλαγές της κυβέρνησης στον Ποινικό Κώδικα και την κατηγορούν ότι "κάνει βήματα πίσω στην καταπολέμηση της διαφθοράς και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος", ενώ προσθέτουν ότι "ο υπουργός κ. Τσιάρας δεν έδωσε νομική εξήγηση" για τις νομοθετικές αλλαγές και ότι "κερδισμένοι από την κίνηση αυτή είναι εφοπλιστές, επιχειρηματίες και πρώην τραπεζίτες που ελέγχονται για απιστία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα".



Σε αυτούς, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, "ο κατά τα άλλα υπέρμαχος της νομιμότητας κ. Μητσοτάκης, επιστρέφει με νόμο πάνω από 1 δισ. δεσμευμένα χρήματα και την ίδια ώρα δεν τολμά να πάρει θέση για την ασυλία στους τραπεζίτες και για τα θαλασσοδάνεια σε ΜΜΕ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ". Επίσης τον κατηγορεί ότι δεν τολμά να πάρει θέση "ούτε φυσικά για τον περιβόητο νόμο περί ευθύνης υπουργών ώστε να μην μπορεί να παραγραφεί τυχόν αδίκημα της δωροδοκίας από υπουργούς".



Κατόπιν αυτών ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει πως είναι "λογικό λοιπόν να μην έρχεται στη Βουλή να απαντήσει".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ