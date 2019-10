Ζάεφ: Σε κίνδυνο η Συμφωνία των Πρεσπών, μέρος της θα παγώσει

Η άρνηση των Ευρωπαίων στο να δοθεί ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων στη Βόρεια Μακεδονία θέτει ενδεχομένως σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών, δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ.

Μιλώντας στην απεσταλμένη του euronews στα Σκόπια, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας εξήγησε ότι συγκεκριμένα άρθρα της Συμφωνίας συνδέονται με το άνοιγμα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας του. Όπως είπε, φυσικά η Βόρεια Μακεδονία δεν περιμένει άμεση ένταξη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όμως ένα "ναι" από τους "28" θα αποτελούσε το κίνητρο, ώστε και η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία να συνεχίσουν στον σωστό δρόμο.

"Υπάρχει σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής της Συμφωνίας και του ανοίγματος και κλεισίματος των κεφαλαίων ένταξης. Ειδικά για την εσωτερική χρήση σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει σύνδεση, διότι οι Έλληνες φίλοι μας το δέχθηκαν πως μπορούμε να τα καταφέρουμε λόγω του μέλλοντος που έχει η Βόρεια Μακεδονία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μέρος της θα παγώσει, διότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της. Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε κάποιες διατάξεις, όμως τα δύο συνδέονται μεταξύ τους, διότι η διαδικασία εναλλαγής των κεφαλαίων σημαίνει ότι θα παραδώσουμε την εθνική μας κυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση", δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας τόνισε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική είναι η μοναδική επιλογή για τη χώρα του και εν γένει τα δυτικά Βαλκάνια, διότι σε διαφορετική περίπτωση οι εξελίξεις θα είναι δυσάρεστες τόσο για την περιοχή όσο και για ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, "δεν υπάρχει εναλλακτική για εμάς και το γνωρίζουμε καλά. Δεν υπάρχουν άλλες προσφορές που να μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές επιλογές. Διότι οι άλλες προσφορές, αν και υπάρχουν, δεν μας προσφέρουν δημοκρατία, κράτος δικαίου, ελευθερίες. Αν τα φώτα από τα άστρα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σβήσουν, τότε εδώ θα πέσει σκοτάδι. Και στο σκοτάδι θα χάσουμε τους εαυτούς μας. Διότι, αν υπάρξει θετικό έδαφος για ριζοσπαστικοποίηση, για την επάνοδο του εθνικισμού, αυτό θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά σε όλα τα Βαλκάνια. Κι όταν τα Βαλκάνια έχουν πρόβλημα, τότε η Ευρώπη θα έχει πρόβλημα".

