Κ. Χατζηδάκης: Οι εννέα άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής της κυβέρνησης

Τους εννέα άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής της κυβέρνησης, περιέγραψε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στο "3rd Sustainability Summit for South East Europe and the Mediterranean" του Economist, χθες, Τετάρτη, το βράδυ.

"Δεν βλέπουμε το περιβάλλον ως έναν ξεχωριστό πολιτικό τομέα, αλλά ως το φίλτρο μέσα από το οποίο πρέπει να περνά κάθε δημόσια πολιτική. Και αυτό αφορά πρωτίστως την οικονομία, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς πράσινη ανάπτυξη, επομένως οι επενδύσεις πρέπει να συμφιλιωθούν με την περιβαλλοντική προστασία" σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως περιέγραψε κατά την ομιλία του, το σχέδιο της κυβέρνησης κινείται γύρω από τους άξονες της απολιγνιτοποίησης, γεγονός για το οποίο-όπως επανέλαβε- δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός, Κυρ. Μητσοτάκης, από το βήμα του ΟΗΕ, της μεγαλύτερης διείσδυσης ΑΠΕ, που προβλέπει το ποσοστό πράσινης ενέργειας να ανέλθει στο 35% το 2030, αντί 31% που ήταν ο αρχικός στόχος και 17% που είναι σήμερα και της εξοικονόμηση ενέργειας, στο πλαίσιο της οποίας επεκτείνεται και το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον".

"Έχουν ήδη δοθεί περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ στους δύο πρώτους κύκλους, ενώ με τρίτη φάση, που ετοιμάζουμε τώρα, ενδεχομένως να πλησιάσουμε το 1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του ΕΣΠΑ. Κάνουμε χρήση του προγράμματος "ΗΛΕΚΤΡΑ" για τα δημόσια κτίρια και αντίστοιχων προγραμμάτων για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Δίνουμε επίσης φορολογικές εκπτώσεις 40% για όσους αναβαθμίζουν ενεργειακά τα σπίτια τους" σημείωσε ο υπουργός.

Στους εννέα άξονες της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, η ηλεκτροκίνηση, με αρχή από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, ένα μέρος των καινούργιων λεωφορείων που θα αγοραστούν θα είναι ηλεκτροκίνητα, η απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης, η προστασία της βιοποικιλότητας και η προστασία των δασών.

"Οι άξονες αυτοί είναι μέρος μιας συνεκτικής πολιτικής κατεύθυνσης με στόχο τη μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης, πράσινης ανάπτυξης. Μιας κατεύθυνσης που θα μας επιτρέψει να πιάσουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, όπως έχουν αποτυπωθεί μεταξύ άλλων και στη Συμφωνία των Παρισίων. Ώστε να συμβάλουμε με αυτόν τον τρόπο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να βελτιώσουμε την ίδια την ποιότητα της ζωής μας" κατέληξε ο υπουργός ΠΕΝ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ