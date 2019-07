Χρ. Σταϊκούρας: Δίνουμε πολλά για πολλούς - τέλος στις κατασχέσεις

Της Μαρίας Νταλιάνη

Θετικές είναι οι ενδείξεις για την οικονομία επισήμανε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής λίγο πριν την ψήφιση του πρώτου νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Ο ίδιος αναφέρθηκε στον δείκτη οικονομικού κλίματος που ξεπέρασε για πρώτη φορά, όπως είπε, το μέσο όρο της ευρωζώνης ενώ υπογράμμισε πως κλείνει ένας δυσάρεστος κύκλος για την οικονομία.

Ο ΥΠΟΙΚ επανέλαβε τις ευεργετικές ρυθμίσεις που φέρνει το πρώτο κύμα φοροελαφρύνσεων, με τη διεύρυνση των 120 δόσεων και σε επιχειρήσεις για οφειλές έως 1 εκατ. ευρώ , αλλά και τη μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22% σε όλους τους ιδιοκτήτες. "Έχουμε θετικές ενδείξεις για την οικονομία και το λέμε χωρίς θριαμβολογία" υπογράμμισε. "Εκδόθηκαν έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου με το χαμηλότερο κόστος των τελευταίων 15 ετών, εκδόθηκε 7ετές με το μισό κόστος από το 2018, και δρομολογείται η πλήρης άρση των capital controls μετά την καταστροφική διαπραγμάτευση του 2015. Γίνεται βήμα προς τα εμπρός και προς τα πάνω, η οικονομία γυρνάει στον ενάρετο κύκλο. Δίνουμε πολλά σε πολλούς" τόνισε.

Σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος ο Χρ. Σταϊκούρας ανέφερε πως η διεύρυνση των 120 δόσεων θα ανακουφίσει όσους οφείλουν. "Οι οφειλές είναι συνολικά υψηλές , πράγματι υπήρχαν από παλιά, αλλά ποτέ δεν διογκώθηκαν τόσο πολύ όσο την τελευταία 4ετία που αυξήθηκαν κατά 46%" σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών. "Η εκτόξευση των οφειλών δείχνει πως είχε εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ψηφίζουμε σήμερα σταματάνε οι κατασχέσεις σε όσους ενταχθούν".

Μάλιστα στο σημείο αυτό κατέθεσε στη Βουλή την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης που όποιος εντάσσονταν στις 120 δόσεις (φυσικό πρόσωπο) δεν απαλλάσσονταν από τον βραχνά των κατασχέσεων και το πάγωμα των λογαριασμών.

"Much to do about nothing" ήταν το σχόλιο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για τις φοροελαφρύνσεις, που φέρνει το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ενώ η επισήμανσή του για τον ΕΝΦΙΑ ότι "ακίνητη περιουσία πάνω από 500,000 ευρώ και έως 1 εκατ. ευρώ δεν είναι μεσαία τάξη" προκάλεσε αντιπαράθεση. Και κατηγόρησε την κυβέρνηση για ταξική μεροληψία υπέρ των πλουσίων.

"Παρατηρώ πως μετακινείτε συνέχεια τα γκόλποστ της μεσαίας τάξης" απάντησε ο Χρ. Σταϊκούρας. "Παλιά τα βάζατε στις 200.000 , τώρα τα πάτε στις 500.000"είπε ο ΥΠΟΙΚ. Ο κ. Τσακαλώτος μάλιστα είπε πως αντί η κυβέρνηση να μειώνει τον ΕΝΦΙΑ στους πλούσιους θα μπορούσε να δει πως θα βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη. Να μην δώσετε τίποτε για όσους έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από 500.000 ευρώ".

"Αυξήσατε την αντικειμενική στις Τζιτζιφιές"

Νωρίτερα ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Σπανάκης απαντώντας για τα περί "ταξικής μεροληψίας" που επανέλαβαν πολλές φορές βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια ανέφερε τα εξής: "επί των ημερών σας, σε μια περιοχή της Καλλιθέα στις Τζιτζιφιές, υποθέτω γνωρίζετε κύριε Τσακαλώτο που βρίσκονται οι Τζιτζιφιές, αυξήθηκε η τιμή ζώνης. Από 1.050 πήγε 1.550 δηλαδή αυξήθηκε 48% . Και ο συντελεστής ΕΝΦΙΑ από το 3,7 πήγε σε 4,5 ευρώ. Αυτή ήταν η φιλολαϊκή σας πολιτική".