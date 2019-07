Τι συζήτησαν Δένδιας-Πομπέο στην Ουάσιγκτον

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:51

Η εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας-Ουάσινγκτον, βρέθηκε στο επίκεντρο του πρώτου τετ-α-τετ που είχε ο νέος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον Αμερικανό ομόλογο του, Μάικ Πομπέο, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Έλληνας υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Πομπέο να επισκεφτεί την Αθήνα το φθινόπωρο, όπου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος "Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ", ένα ενδεχόμενο που, όπως είπε, η αμερικανική πλευρά το βλέπει πολύ θετικά και είναι αρκετά πιθανό να συμβεί.

"Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια και σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ", έγραψε στο Twitter ο Πομπέο μετά τη συνάντηση με τον Ν. Δένδια. "Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά για να προάγουμε τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή".

I had a good conversation with Greek Foreign Minister @NikosDendias. Greece is a pillar of stability in the Eastern Mediterranean and Balkans and an important @NATO Ally. We look forward to continuing to working closely together to promote stability & prosperity in the region. pic.twitter.com/MaqOqK44rz