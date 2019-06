Δένδιας: "Για τη ΝΔ, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανταλλαγή απόψεων για οτιδήποτε αφορά την καινοτομία"

"Για τη ΝΔ, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανταλλαγή απόψεων για οτιδήποτε αφορά την καινοτομία και την εισαγωγή νέων ιδεών, για τη δυνατότητα δημιουργίας επικοινωνίας, τεχνολογίας και εμπορίου" δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και υποψήφιος βουλευτής στον Νότιο Τομέα της Β΄Αθηνών Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Hellenic Trade Council, το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ.

"Έχουμε μία στέρεα παράδοση σε αυτόν τον τομέα, καθώς προσπαθήσαμε επανειλημμένως στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, το 2014, είχαμε σχεδιάσει ολόκληρη την αλυσίδα, ξεκινώντας από τα startups και πηγαίνοντας μέχρι την εισαγωγή των νέων προϊόντων και των νέων υπηρεσιών στην αγορά, βασισμένοι στην απλή λογική ότι, αν η χώρα δεν δημιουργήσει νέα εξαγώγιμα προϊόντα και νέες εξαγώγιμες υπηρεσίες, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε" σημείωσε ο κ. Δένδιας, συμπληρώνοντας: "Νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε ξανά μία καινούργια ευκαιρία".

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κόμματος "Δημιουργία Ξανά" Θάνος Τζήμερος, δήλωσε ότι το κράτος είναι πολύ αργό στα πάντα. Όπως είπε, το κράτος πρέπει να δομηθεί στην Ελλάδα με διαφορετική νοοτροπία. "Αν καταφέρει το κράτος να ενσωματώσει την πληροφορική στις διαδικασίες της λειτουργίας του, οι πολίτες θα είναι πιο ευτυχισμένοι. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δούμε με σοβαρότητα την ανάδειξη των ανεξάρτητων αρχών σε κομβικά στοιχεία της λειτουργίας του κράτους και της κυβερνητικής λειτουργίας από εδώ και εμπρός" υποστήριξε ο κ. Τζήμερος.

Η πρωτοβουλία "One Belt, One Road: Chinese AI landing in Greece" του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Hellenic Trade Council (HETCO) φιλοδοξεί να επεκτείνει τον σύγχρονο "Δρόμο του Μεταξιού" και στον τομέα της καινοτομίας μεταξύ Ελλάδας-Κίνας, συστήνοντας στο ελληνικό κοινό για πρώτη φορά τον Anderson Chen Haibo, ιδρυτή και CEO της DeepBlue Technology της μεγαλύτερης εταιρείας ανάπτυξης ΑΙ εφαρμογών, παγκοσμίως. Τις δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρει η εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στην ελληνική οικονομία παρουσίασαν κορυφαίοι ερευνητές και διακεκριμένοι επιχειρηματίες του κλάδου της τεχνολογίας, παγκοσμίως.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ