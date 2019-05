Η ατάκα που όρισε την περιοδεία Μητσοτάκη στην Κρήτη

Του Δημήτρη Γκάτσιου

Με την ανοιχτή ομιλία του στο λιμάνι των Χανίων ολοκληρώνει σήμερα το βράδυ τη διήμερη περιοδεία του στην Κρήτη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα τετ α τετ, οι συναντήσεις και οι συζητήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της περιοδείας του. Μία, δε, από τις πιο χαριτωμένες στιγμές της χθεσινής περιοδείας του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν και η ατάκα του σε θαμώνες κουρείου. "Δεν πιστεύω να τα παίρνετε ΣΥΡΙΖΑ", είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στους υπαλλήλους που κρατούσαν τα ψαλίδια και τις μηχανές στα χέρια τους. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το περιστατικό που χαλάρωσε τους ρυθμούς της χθεσινής περιοδείας. Στην Κρήτη υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες αυτήν την εποχή και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχανε την ευκαιρία να μιλά μαζί τους, καθώς κοιτούσαν απορημένοι τις κάμερες και το πλήθος που τον ακολουθούσε. Στην πλατεία του Ρεθύμνου, σε ένα μεγάλο τραπέζι, μια παρέα Αγγλων γιόρταζαν το γάμο δύο φίλων τους που αποφάσισαν να παντρευτούν στην Κρήτη. Μόλις τον είδαν τον φώναξαν στην παρέα τους, εκείνος τους πλησίασε, τους ευχήθηκε κάθε καλό, και οι Αγγλοι όχι μόνο τον κέρασαν τσικουδιά, αλλά του έδειξαν και τις γνώσεις τους στα ελληνικά. "Stin igia sou, and we wish you become prime minister” του είπε o κουμπάρος του γαμπρού.

Χθες το βράδυ η περιοδεία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε με ένα κρητικό γεύμα στο χωριό Ασή Γωνιά που ζει από την ορεινή κτηνοτροφία και ήταν ένα από αγαπημένα και του πατέρα του, Κων. Μητσοτάκη. Όλοι οι κάτοικοι τον περίμεναν στο πολιτιστικό κέντρο και του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή με μαντινάδες και δώρα. Μάλιστα ο Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του χωριού, του έδωσε μία φανέλα με το νο10 και ένα κύπελλο για να το σηκώσει, όπως του είπε, το βράδυ των εκλογών. "Έχω περπατήσει τα βουνά σας από μικρός", τους είπε εκείνος, και πρόσθεσε: "Έχω ζήσει μαζί με τους όμορφους κατοίκους των βουνών της Κρήτης. Ξέρω τις δυσκολίες που περνάτε, ξέρω πόσο τα νέα παιδιά θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά που αγαπούν. Θα στηρίξουμε την ορεινή κτηνοτροφία και αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο λένε οι πολιτικοί μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Το λέω γιατί το πιστεύω. Το λέω διότι αυτή η δραστηριότητα είναι ταυτισμένη με ιστορία αιώνων". Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε, συγκεκριμένα, για άμεσα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας, τονίζοντας ότι την εξισωτική αποζημίωση θα πρέπει να τη λαμβάνουν όλοι όσοι τη δικαιούνται, ενώ για τις παράνομες ελληνοποιήσεις γάλακτος και τυριού, κατέστησε σαφές ότι η επόμενη κυβέρνηση θα τις αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα. Ανάλογη υποδοχή του είχαν επιφυλάξει νωρίτερα και οι κάτοικοι στην Αγία Γαλήνη. Για να τον καλοδεχθούν μάλιστα οι κάτοικοι, είχαν στρώσει τα τραπέζια των μαγαζιών τους με τσικουδιές, ντολμαδάκια, τυρί, και τα παραδοσιακά κρητικά πιταράκια. "Το βράδυ της άλλης Κυριακής δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία σε κανέναν Έλληνα ότι το πρώτο βήμα για μία μεγάλη πολιτική αλλαγή θα έχει γίνει. Και για αυτό ζητώ τη στήριξη όλων σας", τους είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.