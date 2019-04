Γιοχάνες Χαν: Ιστορική η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στα Σκόπια

"Το θάρρος και το όραμά τους είναι ένα μήνυμα για την υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ότι τα σκληρά καρύδια μπορούν να σπάσουν" έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα Σκόπια, o επίτροπος αρμόδιος για τη Διεύρυνση της ΕΕ, Γιοχάνες Χαν. Εξέφρασε μάλιστα την αισιοδοξία του ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "θα ανταποκριθεί σε αυτή τη σημαντική πρόοδο με ένα αξιόπιστο βήμα προς τα εμπρός στην ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ".

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ευρωπαίου επιτρόπου για τη Διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν:

"Ιστορική επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ. Το θάρρος και το όραμά τους είναι ένα μήνυμα για την υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ότι τα σκληρά καρύδια μπορούν να σπάσουν. Είμαι πεπεισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ανταποκριθεί σε αυτή τη σημαντική πρόοδο με ένα αξιόπιστο βήμα προς τα εμπρός στην ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας".

Historic visit of #Greece PM @tsipras_eu to @Zoran_Zaev @VladaMK. Their courage & vision is a signal to t rest of SE Europe that hard nuts can be cracked. I am confident that @EUCouncil will respond t this breakthrough w a credible step forward on the #EU path of North Macedonia