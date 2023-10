Eustostat: Στο 6,4% η ανεργία στην ΕΕ τον Αύγουστο - Στο 10,9% στην Ελλάδα

Στο 6,4% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο με το αντίστοιχο μέγεθος στην ΕΕ να ανέρχεται στο 5,9%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον Αύγουστο του 2023, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 6,4%, από 6,5% τον Ιούλιο του 2023 και από 6,7% τον Αύγουστο του 2022.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 5,9% τον Αύγουστο του 2023, από 6% τον Ιούλιο του 2023 και από 6,1% τον Αύγουστο του 2022.

