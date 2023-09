Χρ. Σταϊκούρας: "Το Μέτρο Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει το 2024"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:59

"Θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία η οποία να εδράζεται στο ρεαλισμό, αντιθέτως δεν είναι εύκολο να λυθούν τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη" τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά "με την, προς υπογραφή, σύμβαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το έργο "Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης"".

Ο υπουργός ανέφερε πως "ενώ και η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις" όπως ενημέρωσε σήμερα και το Υπουργικό Συμβούλιο "τα έργα προχωρούν". Ειδικότερα, είπε, προχωρούν η ανάθεση της λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου Μετρό της Θεσσαλονίκης. Η κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα- πιθανότατα μέσα στον Οκτώβριο- το έργο του "Fly over" στη Θεσσαλονίκη. Η σύμβαση βελτίωσης της εθνικής οδού, δηλαδή στη Γιάλοβα στην ΠΕ Μεσσηνίας. Η ενσωμάτωση κανονιστικής Οδηγίας για την προώθηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που βοηθάει σε έργα το "Three Seas". Η προμήθεια των 250 ηλεκτρικών λεωφορείων όπως και τα έργα αποκατάστασης στις πληγέντες περιοχές.

Σχετικά με τον διαγωνισμό λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι "το Μέτρο Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει το 2024. Βούληση της Πολιτείας, είναι η λειτουργία και η συντήρηση του δικτύου του Μετρό της Θεσσαλονίκης να γίνει με τον πλέον εύρυθμο και αποτελεσματικό τρόπο" Στόχος "η διατήρηση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την παροχή κινήτρων για την πλέον αποδοτικότερη διαχείριση του συστήματος, γι' αυτό και προκρίθηκε η λύση της υλοποίησης αυτών μέσω ΣΔΙΤ" Αυτή η διαδικασία είπε ο υπουργός ξεκίνησε την προηγούμενη διετία, πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο που έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης που θα υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη".

Ο κ. Σταϊκούρας, ανέφερε πως "η σύμβαση αυτή έχει δύο περιόδους, την προπαρασκευαστική και την περίοδο λειτουργίας συντήρησης" και έχει προβλεφθεί "ο ανάδοχος και στις δύο αυτές περιόδους έχει εξαιρετικά συγκεκριμένες, υποχρεώσεις όπως του να προμηθευτεί ή να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα ERP, προκειμένου να υποστηριχθεί η διοικητική λειτουργία του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Την υποχρέωση να καλύψει τις απαιτούμενες θέσεις προσωπικού, έτσι ώστε να είναι και η δοκιμαστική λειτουργία. Την εξασφάλιση μιας αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος. Την υποχρέωση να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει το προσωπικό του. Καθώς και να οργανώσει συνολικά την λειτουργία, την συντήρηση, τον καθαρισμό, την φύλαξη και την διαχείριση ενός συστήματος κομίστρου". Επίσης, ο ανάδοχος "αναλαμβάνει την υποχρέωση να πιστοποιήσει, μέσω ανεξάρτητου αξιολογητού ασφαλείας, τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης, σύμφωνα με τα κατασκευασθέντα συστήματα και το τροχαίο υλικό". Κατά τη διάρκεια της εμπορικής λειτουργίας, μεταξύ των άλλων, είπε ο υπουργός, ο ανάδοχος "θα έχει την πλήρη ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία, τη συντήρηση όλων των παγίων, του εξοπλισμού και των ανταλλακτικών του Μετρό, τόσο σε ότι αφορά τη βασική γραμμή, όσο και την επέκταση προς την Καλαμαριά".

Ο κ. Σταϊκούρας, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών που επεκτάθηκαν και σε άλλα έργα που γίνονται στην Θεσσαλονίκη κάλεσε οποιοδήποτε κόμμα θέλει να επισκεφθεί το Υπουργείο για να ενημερωθεί για οποιοδήποτε έργο. Υποστήριξε πως "ότι έχει αναφερθεί από τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης ισχύουν, έτσι και το Μετρό στην Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσει το 2024 και πάνω από 100 ηλεκτρικά λεωφορεία θα είναι τον Απρίλιο του 2024 στη Θεσσαλονίκη". Αναφορικά με το μέλλον του ΟΑΣΘ, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι πρόκειται "για ένα περιουσιακό στοιχείο που βρήκαμε σε ειδική εκκαθάριση, το 2017" προσθέτοντας πως " θέλουμε λίγο χρονικό διάστημα, μέχρι το τέλος του έτους, για να δούμε τι θα κάνουμε και για τον ΟΣΕ που είχαμε μιλήσει για αναβαθμισμένο ρόλο. 'Αρα, δώσαμε και ισχύουν συγκεκριμένα και ακόμα πιο ακριβή χρονοδιαγράμματα".

Ο κ. Σταϊκούρας, επισήμανε πως στην Θεσσαλονίκη "χρειάζονται μεταφορές, χρειάζεται το Μετρό, χρειάζεται μεγαλύτερος, καλύτερος στόλος στα λεωφορεία. Χρειάζεται να δούμε το θέμα του ΟΑΣΘ. Χρειάζεται να δούμε το Fly Over, αλλά αυτό από μόνο του δεν αντιμετωπίζει το κυκλοφοριακό. Γι' αυτό και μιλήσαμε για τον μητροπολιτικό φορέα καθώς είναι σημαντικός και ο ρόλος της Τροχαίας και των ίδιων των Δήμων".

Για τις αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, είπε ο υπουργός "προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, δεν είναι καθόλου εύκολη άσκηση. Πρόσφατα σας είπα ότι όταν έβγαλαν διαγωνισμό στα ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη δεν βρήκαν οδηγούς. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, ξαφνικά, να βρεθούν οδηγοί και αύριο το πρωί να μπορέσουν να λειτουργήσουν έναν στόλο που μπορεί να υπάρχει στον ΟΑΣΘ και αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αρκετά ζητήματα, τα οποία έχουν προκύψει στην καθημερινότητα του πολίτη".

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, από την πλευρά του διαβεβαίωσε πως " στα όρια της θητείας αυτής της Κυβέρνησης σίγουρα το Μετρό θα έχει παραδοθεί και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι και ο fly over θα βρίσκεται στην περαίωση του" . Ζήτησε "στο θέμα του fly over να μην αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο θα έρθει να προστεθεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά ως μία από τις λύσεις οι οποίες έρχονται για να δώσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες μας". Μπορεί είπε "ο κόσμος πραγματικά να ταλαιπωρηθεί διότι θα περιοριστεί κατά το μισό περίπου η χωρητικότητα της περιφερειακής οδού θα μειωθεί στη διάρκεια κατασκευής του fly over, όμως σκεφτείτε την επόμενη μέρα που θα είναι ταχύτερη διέλευση της πόλης".

Ο κ . Ταχιάος , υπογράμμισε πως "στον Fly Over δεν θα παίξουμε πολιτικό παιχνίδι και δεν θα αφήσουμε να παιχτεί πολιτικό παιχνίδι" Στα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, είπε ο υφυπουργός " ο εργολάβος θα πρέπει να αρχίσει να εγκαθιστά τα πρώτα του εργοτάξια στον Περιφερειακό. Εμείς δεν θα πούμε ότι μπορεί να είναι η λειτουργία του Περιφερειακού ρόδινη ούτε ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις στη πόλη οι οποίες θα απαιτήσουν να κατανοήσουν όλοι το ειδικότερο πρόβλημα και να απαιτήσουν μια ειδική συμπεριφορά κυκλοφοριακή από τους ίδιους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, η οποία σε ένα βαθμό θα έχει και χαρακτηριστικά, αν θέλετε, ρυθμιστικά. Δηλαδή θα έρθει το Κράτος, η Διοίκηση, η Πολιτεία και θα ρυθμίσει με κανόνες το πως θα κινούνται τα αυτοκίνητα"

Σχετικά με το Μετρό της Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός διευκρίνισε πως το εισιτήριο για Μετρό Θεσσαλονίκης και ΟΑΣΘ θα είναι κοινό και ενιαίο. Το σύστημα διαχείρισης του Μετρό θα είναι ένα κλειστό σύστημα που δεν θα μπορεί να το χακάρει κανείς και θα είναι εγκατεστημένο στο αμαξοστάσιο του μετρό στο Ντεπώ της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΜΑΚΡΟ. Αυτό το εγκαθιστά ο ανάδοχος της κατασκευής και το παραδίδει στον ανάδοχο της λειτουργίας και στον κάθε ανάδοχο της λειτουργίας και για 30 χρόνια έχει τη συντήρησή του. Η έδρα του αναδόχου θα είναι πάντα στη Θεσσαλονίκη. Ο υφυπουργός ανέφερε πως πρόκειται για ένα μοντέλο λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης που επιλέγεται από την Κυβέρνηση που ακολουθείται πλέον σε όλο τον κόσμο.

Ο κ. Ταχιάος ανέφερε πως " μέχρι το τέλος του έτους, λοιπόν, θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ανάπτυξη του μετρό της Θεσσαλονίκης, και τότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τις επεκτάσεις. Εκείνο που μπορώ, όμως, με βεβαιότητα να σας πω είναι ότι η λύση θα είναι αξιόπιστη. Λύση που δεν θα είναι βιώσιμη και θα έχει τα χαρακτηριστικά μόνο πολιτικής διαχείρισης των τοπικών κοινωνιών, των επιμέρους, των γειτονιών ή των Δημάρχων από την παρούσα Κυβέρνηση δεν θα υπάρξουν. Το ίδιο ισχύει για το Fly Over".

Σχετικά με τα έργα στην Βενιζέλου, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι " τον Δεκέμβριο το εργοτάξιο της Βενιζέλου όπως το ξέρετε πάνω από την Εγνατία δεν θα υπάρχει. Το Δεκέμβριο η Βενιζέλου θα έχει αποκατασταθεί και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και για την κυκλοφορία στη πόλη λόγω Fly Over, να μην υπάρχει αυτό το bottle neck το οποίο υπάρχει στην Εγνατία. Το επόμενο έτος θα είναι επισκέψιμος ο σταθμός της Βενιζέλου και όσοι επισκεφτούν το επίπεδο -1 του σταθμού, δηλαδή το χώρο στον οποίο έχει γίνει η εναπόθεση των αρχαιοτήτων και τώρα θα γίνει η ανάδειξή τους και μάλιστα η πρώτη επαναφορά αφορά αρχαιότητες που ποτέ δεν θα δει το μάτι του κόσμου, τότε θα φανεί ότι όλη αυτή η ιστορία που έγινε ήταν μια περιπέτεια άνευ ουσίας για την πόλη. Τότε θα έχουμε πραγματικά και μετρό και αρχαία και τότε θα φανεί ότι αντιδικίες οδήγησαν σε μία περιπέτεια η οποία διήρκησε, 18 χρόνια, ήταν αδικαιολόγητη.

Εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας η παράκαμψη της Γιάλοβα

Αναφερόμενος στο έργο "Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι "το έργο παράκαμψης της Γιάλοβα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας".

Ο υπουργός ανέφερε ότι " η περίφημη 9η εθνική οδός έχει μήκος 220 χιλιόμετρα, αφορά τον οδικό άξονα που ξεκινά από την Πάτρα μέσω του Πύργου και μέσω των πόλεων του Πύργου και της Κυπαρισσίας καταλήγει στη Μεθώνη. Εκεί υλοποιείται ένα εμβληματικό έργο, που επί χρόνια έπρεπε να είχε υλοποιηθεί, το έργο Πάτρα-Πύργος. Το έργο αυτό προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθμούς, έχει υλοποιηθεί περίπου το 25% του έργου, σε κάποια τμήματα έχει υλοποιηθεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό, σε κάποια αλλά ένα μικρότερο ποσοστό που αυτό είναι 75 χιλιόμετρα, μετά υπάρχει ένα τμήμα Πύργος-Καλό Νερό, 54 χιλιόμετρα, που πρέπει και πρόκειται να αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο" Εκεί εντάσσεται και το έργο της παράκαμψης Γιάλοβα που αφορά αυτή την σύμβαση προϋπολογισμού 37,35 εκατομμυρίων ευρώ, με προαίρεση 3,15 εκατομμύρια για συμπληρωματικά έργα, ένα δικαίωμα που θα μπορεί να ασκηθεί εντός 18 μηνών και θα αφορά, μεταξύ άλλων, παράπλευρα δίκτυα και διευθέτηση χειμάρρων, με διάρκεια κατασκευής 24 μηνών". Το έργο αυτό είπε ο κ. Σταϊκούρας "ξεκίνησε από την προηγούμενη πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το βρήκαμε σε αρκετά ώριμο στάδιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης".

Ο υπουργός ανέφερε πως το έργο αυτό "είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα μετά τα έντονα τουριστικά χαρακτηριστικά που έχει αναπτύξει η Μεσσηνία ή και η Μεσσηνία, τα τελευταία χρόνια".

