Οι νέες πεντάστερες επενδύσεις που έρχονται στα ξενοδοχεία

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Τα μεγάλα deals στον χώρο των ξενοδοχείων δεν έχουν τελειωμό, με δεκάδες projects −που αφορούν είτε την κατασκευή νέων μονάδων είτε την ανακαίνιση και επαναλειτουργία υφιστάμενων− να έχουν πλέον μπει στις ράγες. Το timing για τοποθετήσεις στην αγορά, όπως λένε όσοι την παρακολουθούν στενά, είναι ιδανικό, καθώς και ο ελληνικός τουρισμός τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει εξαιρετικές αντοχές (φέτος, δε, αναμένεται νέο ρεκόρ στα έσοδα, που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 21 δισ. ευρώ, αλλά και στον αριθμό των ξένων τουριστών), ενώ παράλληλα μεγαλώνει η ζήτηση για luxury επιλογές διαμονής και υπηρεσιών. Τις τελευταίες εβδομάδες μια σειρά από έργα πήραν το πράσινο φως για την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης.

Το δεύτερο απόκτημα της Six Senses

Η αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων Six Senses προχωρά σε δεύτερη τοποθέτηση στην εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά με το "Six Senses Porto Heli" στο Πόρτο Χέλι. Το νέο project, που αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτείται από τη CBE Capital με έδρα το Λονδίνο, μια κοινοπραξία της Golden Land Goutos, της Taconic Capital Advisors με έδρα τη Νέα Υόρκη και της Cedar Capital Partners με έδρα το Λονδίνο. Το "Six Senses Porto Heli", που προγραμματίζεται να λειτουργήσει το 2026, θα αποτελείται από 60 δωμάτια και σουίτες, τα περισσότερα με ιδιωτικές πισίνες και ιδιωτικές βεράντες, όπως επίσης και από μια βίλα τριών υπνοδωματίων. Επιπλέον, θα υπάρχουν δέκα κατοικίες προς πώληση, αποτελούμενες από πέντε έως οκτώ υπνοδωμάτια. Το resort θα αναπτυχθεί σε έκταση 1.600 στρεμμάτων και, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του πολυτελούς brand, θα διαθέτει εστιατόρια, μπαρ, μπουτίκ, concept store, γυμναστήριο, οκτώ αίθουσες περιποίησης, προβλήτα για τα σκάφη, υποδομές για θαλάσσια σπορ, βιολογικό λαχανόκηπο και δραστηριότητες για παιδιά.



Σημειώνεται πως το διεθνές brand πολυτελών resorts Six Senses, με έδρα την Μπανγκόκ, το χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνει 22 πολυτελή resorts & spas, ενώ 41 έργα βρίσκονται υπό ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, έχει υπογράψει σύμβαση διαχείρισης με την Grivalia Hospitality για το "Six Senses Megalonisos", που θα αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα της Μεγαλονήσου, μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών. Το ύψος της επένδυσης στους Πεταλιούς υπολογίζεται σε περισσότερα από 280 εκατ. ευρώ και προβλέπεται η κατασκευή 75 υπερπολυτελών βιλών και 20 branded κατοικιών, εστιατορίων, χώρων ευεξίας και εκγύμνασης και ενός beach club.

Η αναβίωση του Lakonis

Στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, κλασικού τύπου, κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 449 κλινών - 150 δωματίων, καθώς και των συνοδών έργων εξυπηρέτησής του, με μετατροπή υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην ξενοδοχείου "Λακωνίς", προχώρησε το υπουργείο Εργασίας.

Το ξενοδοχείο, που στο παρελθόν φιλοξένησε μεγάλες διασημότητες, όπως η Σοφία Λόρεν και ο Τέλι Σαβάλας, αγοράστηκε στο τέλος του 2018 από την Αικατερίνη Βαλιώτη, κόρη του γνωστού Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία με καταγωγή από την περιοχή Ευστάθιου Βαλιώτη. Φορέας της επένδυσης είναι η Sparta Gourmet, η πρώτη επένδυση της οικογένειας στην περιοχή, μια επιχείρηση εμπορίας ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών. Η επένδυση για τη ριζική ανακαίνιση του ιστορικού ξενοδοχείου στο Γύθειο εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια.

Το έργο περιλαμβάνει: τη μετατροπή των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην ξενοδοχείου σε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, καθώς και τα συνοδά έργα και υποδομές εξυπηρέτησής του, στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η κυκλοφοριακή σύνδεση του γηπέδου με την επαρχιακή οδό 26 Σκάλας-Γυθείου.

Ειδικότερα, οι μετατροπές των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν:

- Πλήρη αναδιαμόρφωση του κεντρικού κτιρίου, το οποίο θα συγκεντρώνει όλες τις βασικές κοινόχρηστες λειτουργίες του ξενοδοχείου, με εξαίρεση το κέντρο αναζωογόνησης και ευεξίας και το κεντρικό εστιατόριο-μπαρ με την κεντρική πισίνα, που τοποθετούνται σε ξεχωριστά κτίρια, με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργία των χώρων και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

- Στα bungalows αυξάνεται το εμβαδόν του λουτρού του κάθε δωματίου, προστίθενται νέοι τύποι δωματίων και ολοκληρώνεται η διαμόρφωση των ισογείων χώρων σε δωμάτια διάφορων τύπων.

- Ανακατασκευή του υπαίθριου χώρου με υδάτινες επιφάνειες, ξύλινες επιφάνειες για τις ξαπλώστρες, πέργκολες και χώρους φύτευσης. Δημιουργούνται σε αυτόν νέες πισίνες και διακοσμητικά νερά, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους επισκέπτες και χρήστες του ξενοδοχείου και την αισθητική αναβάθμισή του.

Η νέα επένδυση της Ikos

Ξεκινά η νέα ξενοδοχειακή επένδυση της αλυσίδας Sani/Ikos στα Χανιά, μετά την πρόσφατη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η επένδυση αφορά την κατασκευή νέου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, κλασικού, κατηγορίας πέντε αστέρων, δυναμικότητας 1.280 κλινών - 414 δωματίων, στη θέση Κάμπος-Λειβάδια, του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η έναρξη λειτουργίας του Ikos Kissamos αναμένεται τον Μάιο του 2025. Η συνολική επένδυση του ομίλου Sani/Ikos στην Κρήτη θα ξεπεράσει τα 125 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν περισσότερες από 750 νέες θέσεις εργασίας.

Το Ikos Kissamos θα είναι το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα υπό το εμπορικό σήμα της Ikos Resorts στην Κρήτη. Ο όμιλος αριθμεί επίσης τα Ikos Oceania και Ikos Olivia στη Χαλκιδική, Ikos Dassia και Ikos Odisia στην Κέρκυρα, Ikos Aria στην Κω, καθώς επίσης Ikos Andalusia στη Μαρμπέλα-Εστεπόνα και το νέο Ikos Porto Petro στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Το νέο resort στη Βόνιτσα

Φέτος προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο υπερπολυτελές θέρετρο Varko Bay, που θα αναπτυχθεί στη χερσόνησο Βαρκό της Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας της Δυτικής Ελλάδας. Την επένδυση τρέχει η βελγο-ολλανδική επενδυτική εταιρεία RND Investments.

Το πέντε αστέρων resort αναμένεται να είναι έτοιμο το 2026. Θα αποτελείται από συνολικά 116 πολυτελείς βίλες και 45 branded κατοικίες. Θα διαθέτει τρία εστιατόρια και μπαρ, όπως και τουριστική μαρίνα, με δυνατότητα ελλιμενισμού γιοτ έως 40 μέτρων. Το κόστος για την υλοποίηση της ανάπτυξης υπερβαίνει τα 180 εκατ. ευρώ. Θα δημιουργηθούν περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας κατά κατασκευαστική περίοδο και θα απασχολούνται περισσότερα από 250 άτομα κατά τη λειτουργία του θερέτρου. Σημειώνεται πως έχουν υπογραφεί ολοκληρωμένες συμφωνίες διαχείρισης με το υπερπολυτελές brand της Accor Banyan Tree.

Το μεγάλο project της Mirum

Από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που τρέχουν είναι το project Εlounda Hills της Mirum Hellas στην Κρήτη, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Το έργο θα καταλάβει συνολική έκταση 56 εκταρίων, με την ολοκλήρωσή του να τοποθετείται το 2027, ενώ έως το καλοκαίρι του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό μέρος.

Στο πλαίσιο της α’ φάσης του έργου αναμένεται να αναπτυχθούν δύο πολυτελή ξενοδοχεία. Το ένα εξ αυτών, δυναμικότητας 137 δωματίων, μαζί με 66 branded βίλες και 81 branded διαμερίσματα θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα του project. To δεύτερο ξενοδοχείο, 15 δωματίων, θα αναπτυχθεί στην περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η μαρίνα, η οποία θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 64 σκαφών. Εκτός από τα δύο ξενοδοχεία, στο πλαίσιο της α’ φάσης του έργου θα δημιουργηθούν 31 branded διαμερίσματα, 2 non branded βίλες, 80 non branded διαμερίσματα, καθώς και πρόσθετες σχετικές υποδομές, με τις τιμές πώλησης των branded κατοικιών να ξεκινούν από περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μπορεί να υπερβούν τα 7,5 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη φάση είναι περιφερειακή και περιλαμβάνει επιπλέον 31 branded διαμερίσματα, 2 non branded βίλες και 80 non branded διαμερίσματα, καθώς και πρόσθετες σχετικές υποδομές και ανέσεις.

Βολιδοσκοπεί η HIG

Στο πλάνο του αμερικανικού κεφαλαίου HIG είναι η εξαγορά τριών ακόμα ξενοδοχειακών μονάδων, όλες στην Κρήτη. Η εξαγορά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο και η αξία της υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Για την ανακαίνιση των μονάδων, που είναι διαφορετικών ιδιοκτητών, θα χρειαστούν αντίστοιχα κεφάλαια. Υπενθυμίζεται πως η HIG έχει σήμερα 9 ξενοδοχειακές μονάδες σε Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα, πλην των ξενοδοχείων του ομίλου Κυπριώτη στην Κω. Στόχος του fund είναι να φτάσει τις 6.000 κλίνες στην Ελλάδα και τις 10.000 στη Μεσόγειο.

Η "ακτινογραφία" των νέων επενδύσεων στα ξενοδοχεία

Πάνω από 2 δισ. ευρώ ήταν το ύψος των επενδύσεων στα ξενοδοχεία τη διετία 2021-2022, με μεγάλο ποσοστό να κατευθύνεται σε νέα δωμάτια πέντε και τεσσάρων αστέρων, σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο "Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία για το 2022". Το σύνολο των επενδύσεων από τον ξενοδοχειακό κλάδο για κατασκευή νέων και ανακαίνιση / επισκευή / συντήρηση υπαρχόντων ξενοδοχειακών δωματίων τα έτη 2021 και 2022 εκτιμήθηκε σε περίπου 1,894 δισ. και 2,033 δισ. αντίστοιχα (αύξηση 7%). Από τα ποσά αυτά, ένα μέρος αφορά εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες και το υπόλοιπο υπηρεσίες και αγαθά εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή αυτή, υπολογίζεται ότι η επένδυση του ξενοδοχειακού κλάδου τα έτη 2021 και 2022, καθαρή από εισαγωγές, ανέρχεται σε περίπου 1,063 δισ. ευρώ και 1,189 δισ. αντίστοιχα (αύξηση 12%).

Όσον αφορά τις νέες κατασκευές, το 2022 προστέθηκαν στο ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας 13.666 δωμάτια, εκ των οποίων τα 3.539 ήταν στην κατηγορία των πέντε αστέρων και επιπλέον 3.920 δωμάτια στην κατηγορία των τεσσάρων. Πέρυσι το κόστος κατασκευής για νέες μονάδες έφτασε τα 1,4 δισ. ευρώ. Πάνω από 800.000 δωμάτια ανακαινίστηκαν την προηγούμενη διετία επίσης, με το κόστος να φτάνει τα 830 εκατ. ευρώ το 2021 και τα 621 εκατ. ευρώ το 2022.