Οι υψηλές πληρότητες του Δεκαπενταύγουστου ανεβάζουν τον πήχη των εσόδων

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Ο αρχικός στόχος των φετινών τουριστικών εισπράξεων ήταν να ξεπεράσουν τα επίπεδα-ρεκόρ του 2019, της χρονιάς πριν από την πανδημία, όταν στο "ταμείο" είχαν μπει 18,2 δισ. ευρώ. Η αισιοδοξία για ένα νέο "υψηλό" στα έσοδα έγινε ακόμη μεγαλύτερη κατά το πρώτο τρίμηνο, όταν τα στοιχεία από τους μεγάλους tour operators του εξωτερικού και από τον ρυθμό των προκρατήσεων από τις βασικές για τον ελληνικό τουρισμό αγορές έδειχναν πως η ζήτηση για τους ελληνικούς προορισμούς κινούνταν ανοδικά.

Μετά το Πάσχα, ο ρυθμός των προκρατήσεων εντούτοις επιβραδύνθηκε, την ώρα που ο ανταγωνισμός με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Τουρκία, Αίγυπτος αλλά και Αλβανία) σε επίπεδο τιμών ήταν όλο και πιο έντονος. Εντούτοις, τα στοιχεία των εσόδων (για το πεντάμηνο σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος) δείχνουν μεγάλη άνοδο των εισπράξεων σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Την ίδια ώρα, μελέτη της διεύθυνσης οικονομικής ανάλυσης της ΕΤΕ, όπου εξετάζεται η τρέχουσα πορεία του ελληνικού τουρισμού, ανεβάζει τον πήχη του τουριστικού καλαθιού στα 21 δισ. ευρώ.

Εφόσον επιτευχθεί το νούμερο αυτό, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό τουρισμό, που φέτος, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζεται από υψηλότερες τιμές στα τουριστικά πακέτα, από την πτώση των αφίξεων στις δύο "ναυαρχίδες" Μύκονο και Σαντορίνη, αλλά και από τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Ρόδο, στην "καρδιά" της καλοκαιρινής σεζόν.

Οι εκτιμήσεις των εσόδων

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΤΕ, η δυναμική της άνοιξης, τα πρώτα θετικά σημάδια από τις καλοκαιρινές κρατήσεις και η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις κύριες αγορές έχουν θέσει τις βάσεις για επίτευξη νέου ρεκόρ αφίξεων φέτος για τον ελληνικό τουρισμό.

Όπως σημειώνει, οι αφίξεις ξένων τουριστών στη χώρα μας κατά το εαρινό τρίμηνο ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019 κατά 10% και οι εισπράξεις κατά 19% (€2,8 δισ.). Κομβικό ρόλο διαδραμάτισαν οι "παραδοσιακές" αγορές, με αύξηση του μεριδίου τους στο 42% (από 39% το 2019), και την αγορά των ΗΠΑ να ξεχωρίζει με σχεδόν διπλασιασμό αφίξεων σε σχέση με το 2022 και σταθερά υψηλές δαπάνες ανά άφιξη. Η υγιής ζήτηση αποτυπώθηκε στις ισχυρές πωλήσεις των ξενοδοχείων (+14% το εαρινό τρίμηνο σε αποπληθωρισμένους όρους έναντι 2019), με τις αστικές περιοχές να πρωταγωνιστούν (+18%).

Όπως συνεχίζει η ΕΤΕ, πέρα από τις πιέσεις στην τοπική οικονομία και την περιβαλλοντική καταστροφή, η βαρύτερα πληγείσα Ρόδος, λόγω της μεγάλης βαρύτητάς της σε εθνικό επίπεδο (16% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών), θα μπορούσε να αφαιρέσει ως και 1 ποσοστιαία μονάδα από τις αφίξεις του 2023, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση. Οι δαπάνες ανά άφιξη ήταν φέτος ενισχυμένες κατά 8% σε σχέση με το 2019, καθώς η μικρή πτώση στη διάρκεια παραμονής (κατά περίπου 5%) υπερκαλύφθηκε από τις πληθωριστικές πιέσεις στον κλάδο (+13%). Παράλληλα, παρατηρήθηκε επαναφορά των τάσεων εποχικότητας σε προ-πανδημίας επίπεδα, με την εαρινή περίοδο να απορροφά το 22% των αφίξεων 12μηνου στην Ελλάδα – μερίδιο που υπολείπεται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες του μεσογειακού μέσου όρου, υποδηλώνοντας περιθώρια επέκτασης της τουριστικής σεζόν.

"Παρά την εν λόγω πίεση, η περιρρέουσα δυναμική και η εξαιρετική εικόνα φιλοξενίας (με πρωταγωνιστές τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών) διαφύλαξαν τη φήμη της Ελλάδας και ταυτόχρονα διατηρούν ψηλά την πιθανότητα οι φετινές αφίξεις να ξεπεράσουν τα υψηλά του 2019 (κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες). Δεδομένου αυτού και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πληθωριστική πίεση (με την επίδραση των αυξημένων τιμών να αντισταθμίζει τον περιορισμό διάρκειας διαμονής), οι τουριστικές εισπράξεις 2023 θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 21 δισ. ευρώ" σημειώνεται στη μελέτη.

Μεγάλη άνοδος στο πεντάμηνο

Στα 3,244 δισ. ευρώ έφτασαν τα έσοδα από τον τουρισμό στο πεντάμηνο, σύμφωνα με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος. Μόνο τον Μάιο στο τουριστικό καλάθι μπήκαν 1,748 δισ. ευρώ, όταν πέρσι τον ίδιο μήνα τα έσοδα ήταν 1,4 δισ. ευρώ.

Τα ποσοστά αύξησης των εσόδων σε σύγκριση με πέρσι είναι εντυπωσιακά, καθώς η άνοδος στο πεντάμηνο φτάνει το 31%. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το 2022 οι εισπράξεις ήταν στα 2,483 δισ. ευρώ.

Το φετινό καλάθι είναι ήδη μεγαλύτερο σε σχέση με τη χρονιά-ρεκόρ πριν από την πανδημία. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανέρχονταν σε 2,889 δισ. ευρώ. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ήταν 5,305 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 5,352 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τον Μάιο του 2019, αντίστοιχα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν 1,605 δισ. ευρώ, έναντι 1,468 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε στις 2,387 εκατ. ταξιδιώτες από το εξωτερικό.

Πάνω οι πληρότητες

Πάνω από το 90% κινούνται οι πληρότητες το επόμενο διεκαήμερο σε νησιωτικούς και παραθαλάσσιους προορισμούς, φτάνοντας ακόμη και το 100% σε ορισμένα νησιά. Νάξος, Σύρος, Άνδρος, Τζια, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, Κως, Κρήτη, Ζάκυνθος αλλά και η Πιερία είναι στους κερδισμένους της καλοκαιρινής σεζόν, λόγω και των καλύτερων τιμών στη διαμονή. Σύμφωνα επίσης με στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, η Ζάκυνθος, η Σκιάθος, η Σκόπελος, η Νάξος, καθώς και κοντινά νησιά στην Αττική, όπως η Αίγινα και η Κέα, καταγράφουν υψηλή ζήτηση, καθώς η εκτόξευση των τιμών τα προηγούμενα χρόνια και ο κορεσμός σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς (Μύκονος, Σαντορίνη κ.λπ.), οδήγησαν πολλούς ταξιδιώτες σε νέες επιλογές.

Το πενθήμερο του Δεκαπενταύγουστου, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από ιστοσελίδες βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι προ-κρατήσεις για το χρονικό διάστημα 11/8-16/8, αγγίζουν το 95%-99% στο σύνολο των νησιωτικών προορισμών της χώρας μας.

Συνολικά τον Αύγουστο, οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις φτάνουν τα 4,7 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 3,4% από πέρσι. Την πρώτη εβδομάδα του μήνα οι προγραμματισμένες θέσεις ήταν 1,086 εκατομμύρια, ενώ αντίστοιχος είναι ο αριθμός για την εβδομάδα από τις 7 έως τις 13 Αυγούστου (1,081 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις), όπως και για την εβδομάδα 14-20 Αυγούστου (1,080 εκατομμύρια). Ο μεγαλύτερος όγκος θέσεων προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο (960 χιλιάδες) και ακολουθούν οι αγορές της Γερμανίας (742 χιλιάδες), της Ιταλίας (555 χιλιάδες), της Γαλλίας (339 χιλιάδες), της Ολλανδίας (188 χιλιάδες) και του Ισραήλ (165 χιλιάδες).

Τα στοιχεία των αφίξεων

Όπως δείχνουν τα στοιχεία για την αεροπορική κίνηση από το εξωτερικό που επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο τελευταίο στατιστικό δελτίο, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου καταγράφηκαν 8,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,4%/+1,6 εκατ. αφίξεις.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καταγράφηκαν 3,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 995 χιλ./+48,1%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφηκαν 1,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 217 χιλ./+26,8%. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση 72 χιλ./+6,5%, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 1,2 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 491 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 42 χιλ./+9,3%.

Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 940 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 95 χιλ./+11,2%, ενώ στο αεροδρόμιο της Κω καταγράφηκαν 417 χιλ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση 32 χιλ./+8,4%. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 590 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 54 χιλ./+10,0%, και στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 307 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 35 χιλ./+12,7%.

Στον αντίποδα, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου καταγράφηκαν 148 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση 11 χιλ./-7,2% και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 238 χιλ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση 17 χιλ./-6,5%.

Αύξηση παρουσίασαν οι επιμέρους γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2023, σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2022 με εξαίρεση τις Κυκλάδες όπου σημειώθηκαν 386 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -28 χιλ./-6,8%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά +114 χιλ./+7,3%. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 1,4 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +127 χιλ./+10,4%. Στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +105 χιλ./+10,2% ενώ καταγράφηκαν 1,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τέλος, στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 68 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +3 χιλ./+5,0%.

Την ίδια ώρα, άνοδο κατά 49,7% καταγράφουν στο πρώτο εξάμηνο και οι οδικές αφίξεις, μετά τη μεγάλη υστέρηση που καταγράφηκε την περσινή χρονιά. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023 καταγράφηκαν 3,6 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 2,4 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022. Μόνο τον Ιούνιο, η άνοδος στις οδικές αφίξεις άγγιξε το 44,4% και συνολικά σημειώθηκαν 1,3 εκατ. αφίξεις.

Προσπαθεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι του τουρισμού η Ρόδος

Χαμένο ήταν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου για τη Ρόδο, που μετά τις πυρκαγιές, το κλείσιμο ξενοδοχείων και τις ακυρώσεις τουριστικών πακέτων, επιχειρεί όσο αυτό είναι εφικτό να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Η ζημιά για τον τουρισμό του νησιού ήταν μεγάλη, εξαιτίας των αφίξεων που δεν πραγματοποιήθηκαν, αλλά και επειδή πάγωσαν οι νέες κρατήσεις. Υπενθυμίζεται πως μόνο η TUI, από τους βασικούς "τροφοδότες" επισκεπτών, έχει αναστείλει τα πακέτα διακοπών σε 41 ξενοδοχεία στα νότια του νησιού μέχρι και τις 11 Αυγούστου.

Στον αέρα είναι εντωμεταξύ από την προηγούμενη εβδομάδα η καμπάνια παγκόσμιας εμβέλειας, που άμεσα σχεδίασε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ ειδικά για το νησί της Ρόδου. Με το μήνυμα "Rhodes. What you love is here", η καμπάνια με εικόνες και βίντεο διοχετεύεται στα μεγαλύτερα δίκτυα μέσω όλων των καναλιών διανομής, για την αναστροφή του κλίματος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στόχος της πρωτοβουλίας μέσω της προωθητικής καμπάνιας είναι να αποκατασταθεί, προστατευτεί και ενδυναμωθεί η φήμη και η εικόνα του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου και να διαφυλαχθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, που συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τον τουρισμό.