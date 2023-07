Βαθαίνει το πλήγμα για τον τουρισμό της Ρόδου

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Μεγαλώνει το πλήγμα για τον τουρισμό της Ρόδου, με την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της υπόλοιπης τουριστικής σεζόν να είναι έκδηλη στους επιχειρηματίες του νησιού.

Η TUI, από τους βασικούς "τροφοδότες" επισκεπτών -κυρίως Βρετανών- ανακοίνωσε πως αναστέλλει τα πακέτα διακοπών σε 41 ξενοδοχεία στα νότια του νησιού μέχρι και τις 11 Αυγούστου.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, "συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις πυρκαγιές στη Ρόδο που οδήγησαν στην εκκένωση ορισμένων ξενοδοχείων στα νότια του νησιού και έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα των διακοπών μας τις επόμενες ημέρες. Δεν θα πραγματοποιηθούν όλες οι εξερχόμενες πτήσεις προς τη Ρόδο έως και την Παρασκευή 28 Ιουλίου".

Αναφορικά με την κατάσταση στη νότια Ρόδο, ο tour operator σημειώνει πως "εξετάζουμε συνεχώς την κατάσταση στη Ρόδο και, ενώ αρκετά ξενοδοχεία είναι ανοιχτά, η TUI προσφέρει στους πελάτες που ταξιδεύουν σε ξενοδοχείο στα νότια του νησιού την επιλογή να κάνουν εκ νέου κράτηση ή να τροποποιήσουν το πακέτο διακοπών τους ή να το ακυρώσουν με πλήρη επιστροφή χρημάτων. Έως και τις 11 Αυγούστου, μπορούν είτε να κάνουν εκ νέου κράτηση για τις διακοπές τους με αλλαγή χωρίς χρέωση είτε να την ακυρώσουν με πλήρη επιστροφή χρημάτων. Οι πελάτες που ταξιδεύουν σε ξενοδοχεία στα νότια του νησιού από τις 12 έως τις 21 Αυγούστου μπορούν να τροποποιήσουν χωρίς χρέωση".

Μεταξύ των 41 ξενοδοχείων της TUI που δεν θα δέχονται τουρίστες μέχρι τις 11 Αυγούστου είναι τα: Absolutel Kiotari, Aqua Grand of Lindos Exclusive Deluxe Resort, Atrium Prestige, Gennadi Grand, Labranda Kiotari Miraluna, Lindia Thalassa Resort, Lindos Grand Resort and Spa, Lindos Imperial Resort and Spa, Lindos Mare, Lindos Princess, Mitsis Hotel Rodos Village, Mitsis Lindos Memories Hotel, Mitsis Rodos Maris Resort and Spa, Rodos Princess Beach Hotel, TUI Blue Sensatori Atlantica Dreams Resort και White Olive Premium Lindos.

"Για όσους ταξιδεύουν στη βόρεια Ρόδο από το Σάββατο 29 Ιουλίου, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα είναι πλήρως λειτουργικά. Ωστόσο, προσφέρουμε δωρεάν αλλαγές σε μια άλλη διαθέσιμη ημερομηνία ή την επιλογή ακύρωσης για πλήρη επιστροφή χρημάτων για αυτούς τους πελάτες έως και τις 30 Ιουλίου για όλες τις περιοχές της Ρόδου, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματος" συνεχίζει.

Σημειώνεται πως στη Ρόδο βρέθηκε την Τρίτη ο επικεφαλής του ομίλου TUI Sebastian Ebel, ώστε να αποτιμήσει την κατάσταση στο νησί, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς διακοπών στα τουριστικά του πακέτα.

Η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας είναι η μεγαλύτερη για τη Ρόδο, και ακολουθούν οι αγορές της Γερμανίας και των σκανδιναβικών χωρών.

Οι επόμενες ημέρες, όπως σημειώνουν επιχειρηματίες του νησιού, πέρα από την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή και τις περιουσίες που χάθηκαν, θα είναι δύσκολες για τον τουρισμό του νησιού, καθώς ένα σημαντικό μέρος της σεζόν (στην καρδιά του καλοκαιριού), έχει χαθεί.

Όπως λένε οι εκτιμήσεις, η ταξιδιωτική κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί με χαμηλότερους ρυθμούς λόγω του φόβου του τουριστών, ενώ θεωρείται πως θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να αποτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Ο Αύγουστος σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό για την τουριστική οικονομία της Ρόδου.