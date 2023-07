Άλλαξαν οι προτιμήσεις των τουριστών: Οικονομικότερα πακέτα και διακοπές εκτός high season

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Η ανάκαμψη του τουρισμού συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, με τη ζήτηση για διακοπές να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά τον πληθωρισμό και το αυξανόμενο κόστος ταξιδιών.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της τελευταίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC) "Ευρωπαϊκός Τουρισμός: Τάσεις & Προοπτικές" για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με την οποία η τουριστική ανάκαμψη της Ευρώπης διατηρεί τη δυναμική της, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, φτάνοντας περίπου το 95% των επιπέδων των διεθνών τουριστικών αφίξεων του 2019.

Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες εξακολουθούν να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με άλλες δαπάνες. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το ένα τέταρτο των αναφερόμενων ευρωπαϊκών προορισμών έχουν ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα αφίξεων ξένων επισκεπτών.

Αυτό το καλοκαίρι, όπως αναφέρεται στην έκθεση, πολλοί Ευρωπαίοι θα λάβουν την τελική τους απόφαση ανάλογα με το συνολικό κόστος των διακοπών, την ώρα που σημαντική μερίδα στρέφεται να ταξιδέψει σε περιόδους εκτός υψηλής ζήτησης. Ωφελημένοι σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων είναι οι προορισμοί που προσφέρουν μεγαλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Πρόσφατα στοιχεία έως τον Μάιο δείχνουν ότι η Σερβία (+27%), η Βουλγαρία (+21%), το Μαυροβούνιο (+12%) και η Τουρκία (+9%) είναι μεταξύ των προορισμών που ηγούνται της τουριστικής ανάκαμψης.

Όπως δείχνει ακόμη η πρόσφατη μελέτη του ETC "Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel – Wave 16" ο αριθμός των Ευρωπαίων που σχεδιάζουν να κάνουν ταξίδια από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο φέτος έχει μειωθεί κατά 4% σε σύγκριση με πέρσι, αλλά εξακολουθεί να παραμένει υψηλός στο 69%. Οι Γερμανοί τουρίστες παραμένουν από τους πιο διστακτικούς. Στον αντίποδα, Γάλλοι (80%), οι Βέλγοι (79%) και οι Βρετανοί (75%) είναι πιο πρόθυμοι να ταξιδέψουν την ίδια περίοδο.

Οι προορισμοί που ξεχωρίζουν

Η Ισπανία παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους ταξιδιώτες, με το 8% να προγραμματίζει διακοπές εκεί, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (7%), την Ιταλία (7%), την Ελλάδα (5%) και την Κροατία (5%). Ωστόσο, οι μεσογειακοί προορισμοί έχουν σημειώσει μείωση 10% στους επισκέπτες που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν εκεί από πέρυσι.

Αντίθετα, προορισμοί όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Δανία παρουσιάζουν αύξηση της δημοτικότητας. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στους ταξιδιώτες που αναζητούν λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς και πιο ήπιες θερμοκρασίες.

Η έρευνα δείχνει επίσης πως το 24% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών ανησυχεί για τη συνολική αύξηση του κόστους ταξιδιού και το 17% για την οικονομική κατάσταση του. Το 17% στοχεύει να ταξιδέψει εκτός εποχής για να έχει καλύτερες τιμές και το 14% σχεδιάζει να κάνει διακοπές σε προορισμούς που θεωρεί πιο προσιτούς.